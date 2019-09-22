全球87家大企業力挺全球減碳

2019-09-22 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在聯合國氣候行動高峰會（UNCAS）於23日登場前夕，包括保險巨擘瑞士再保（Swiss Re）、食品巨人達能（Danone）、家具大廠宜家家居（Ikea）、網路平台Salesforce及美妝大廠萊雅（L'Oreal）等87家全球大企業，加入大幅減少溫室氣體排放的行列。

金融時報報導，連同 22日公布的59家新簽署企業，目前全球共有87家、市值合計達2.3兆美元的企業為這項聯合國全球盟約（UNGC）背書。他們的目標是將全球升高的氣溫控制在攝氏1.5度以下。有28家企業在7月簽署這項於今年稍早發起的氣候倡議，包括Levis、製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及聯合利華（Unilever）。

簽署UNGC的企業承諾制定獨立驗證的科學基礎目標（SBT），並在接下來24個月訂定減碳計畫，以達到升溫幅度低於攝氏1.5度的目標。包括雀巢、聖戈班及萊雅等集團成員已同意在2050年以前達成零碳排放。