全球87家大企業力挺全球減碳
在聯合國氣候行動高峰會（UNCAS）於23日登場前夕，包括保險巨擘瑞士再保（Swiss Re）、食品巨人達能（Danone）、家具大廠宜家家居（Ikea）、網路平台Salesforce及美妝大廠萊雅（L'Oreal）等87家全球大企業，加入大幅減少溫室氣體排放的行列。
金融時報報導，連同 22日公布的59家新簽署企業，目前全球共有87家、市值合計達2.3兆美元的企業為這項聯合國全球盟約（UNGC）背書。他們的目標是將全球升高的氣溫控制在攝氏1.5度以下。有28家企業在7月簽署這項於今年稍早發起的氣候倡議，包括Levis、製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及聯合利華（Unilever）。
簽署UNGC的企業承諾制定獨立驗證的科學基礎目標（SBT），並在接下來24個月訂定減碳計畫，以達到升溫幅度低於攝氏1.5度的目標。包括雀巢、聖戈班及萊雅等集團成員已同意在2050年以前達成零碳排放。
隨著氣候行動峰會即將在周一登場，聯合國秘書長古特瑞斯認為，民間部門對推動更具野心的氣候承諾至關重要。聯合國氣候峰會希望能在「巴黎協定」於2020年生效前，進一步加強氣候行動。
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