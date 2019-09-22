打擊犯罪影響市民 8歲女孩遭誤殺

2019-09-22 16:16 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



巴西警察誤殺8歲貧民窟女孩，居民上街頭抗議！一位8歲小女孩於20日在巴西里約熱內盧北區的一座貧民窟被巴西警察誤殺，導致數百位居民於21日走上街頭抗議。里約熱內盧州長 在2019年1月上任後對打擊犯罪採取強硬手段，但國際特赦組織提醒，希望他別忘了顧及無辜市民的生命安全。

事件眾說紛紜

根據《天空新聞台》報導，巴西里約熱內盧北區的一座貧民窟中，一位8歲小女孩艾嘉莎於20日中被巴西警方的槍彈射中而死亡，警方表示當時正在與嫌疑犯槍戰，不小心射中這位小女孩，也已展開調查。根據官方說法，警方當時站在角落，而嫌犯從四面八方攻擊他們，他們便進行反擊。不過一位貧民窟居民則說道，女孩被射中時根本沒有槍戰發生。

根據《半島電視台》報導，小女孩被射殺的事件過後，上百位貧民窟居民走上街頭抗議，要求在他們國家中實踐正義。國際特赦組織也大力抨擊巴西警方，認為他們未能履行其憲法上的義務，保護市民的生命安全。該組織要求，不論人民的種族與社會地位，國家都有責任保護他們的生存權利。

打擊犯罪也要保護市民

里約熱內盧在州長威策爾的管理下，遭到警方射殺的民眾增加了許多，其中貧窮的黑人公民又占多數。根據里約公共安全研究所（ISP）的統計，威策爾於2019年1月上任後的前7個月當中，有1,249人為警方所殺，跟2018年同期比起來上升了16％。一個監督政府暴力的非政府組織也統計出，去年共有225起遭到槍枝誤射死亡的案例，而今年目前為止已有超過100起案例。

威策爾州長在上任後對打擊犯罪採取強硬的手段。對此，國際特赦組織於21日提醒，打擊犯罪的同時也要注意到其他無辜居民的生命安全。

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