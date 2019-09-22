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趨勢：破壞生態將是反人類罪 這國領袖可能受審

2019-09-22 15:20聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報21日分析指出，自從今年八月亞馬遜雨林大火延燒以來，部分環保人士及律師持續推動一項激進構想：希望在未來幾年內，看到巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因破壞生態罪名，被送往海牙國際刑事法院受審，而屆時這項罪名可能等同於反人類罪。

目前並無國際刑事罪名，可用來追究承平時期造成生態災難的世界領袖或企業執行長，但一些環保人士說，值此地球日益暖化之際，世界應將造成大批民眾流離失所或死亡的破壞生態行為，視為反人類罪。過去反人類罪多半指的是與戰罪相關的種族屠殺之類行為。

「停止破壞生態」組織（Stop Ecocide）共同創辦人梅塔（Jojo Mehta）說，波索納洛已成指標人物，顯示世人需把破壞生態視為一種罪行。

世界上第一個呼籲將破壞生態列為不法行為的政治領袖，是瑞典已故總理帕爾梅（Olaf Palme），他是1972年聯合國第一屆環境峰會的主辦人，當時他曾說：「我們呼吸的空氣，不是任何一個國家的財產，而是世人所共享的。」「海洋並未因國界而分裂，那是世人共同的財產。」

帕爾梅在1986年過世時，這種「破壞生態也是重罪」的概念，未受世人重視，2002年生效的羅馬規約，也就是國際刑事法院賴以成立的文件中，在幾個主要石油生產國堅持下，移除了「大規模破壞環境就是犯法行為」的相關文句。

到了2016年，國際刑事法院首席檢察官表示，有意優先裁決「破壞環境、非法開採自然資源、非法奪取土地」之類案件，與此同時，環保人士也積極推動將破壞生態列為罪行。

環保人士計畫，由羅馬規約的一個或多個締約國提議，修改國際刑事法院成立憲章，將破壞生態列為違反和平之罪，這項程序估計將費時多年；至少三分之二的羅馬規約締約國必須支持此提議，國際刑事法院才能取得擴大授權，在接受修正案的國家施行此議。

環保人士說，如果世界決定將破壞生態列為罪行，那麼有許多領袖可能被控犯罪，最令人注目的會是巴西總統波索納洛，他在競選時就保證要收回授予原住民的一些土地權利，且說要開放亞馬遜雨林保護區，給人開礦、耕種及採伐。

紐時說，波索納洛並非環保人士唯一批判的世界領袖，美國總統川普上任後也因放寬多項環保管制、退出巴黎氣候協定而備受指責。

部分環保人士及律師正推動在國際刑事法院，將「破壞生態」列為罪行，且罪責相當於種族...
部分環保人士及律師正推動在國際刑事法院，將「破壞生態」列為罪行，且罪責相當於種族屠殺的反人類罪。圖為9月15日巴西原住民區域 Tenharim Marmelos 的亞馬遜雨林大火。路透
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波索納洛羅馬巴西

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