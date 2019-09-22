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氣候變遷遊行遭滲透 巴黎街頭陷動亂

2019-09-22 15:53台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

雖然法國當局准許巴黎舉行氣候變遷遊行，但21日的遊行卻遭無政府主義者「黑群」與黃背心運動份子滲透。由於有部分垃圾桶與腳踏車遭點火，巴黎警方因此出動優勢警力快速壓制，力求混亂狀態不要繼續擴大。

為氣候變遷上街

根據《路透社》報導，巴黎此次響應全球各大城聯合發起的氣候變遷遊行，向當局申請和平遊行。當局估計共約16, 000人出席參加，示威者手持「現在結束石油」、「地球末日將近」等標語，甚至有出現「馬克宏是地球污染者」的布條，向預計下週參加聯合國氣候變遷會議的馬克宏施壓。

原先大致平和的遊行，卻因為無政府主義者「黑群」和黃背心運動份子的加入而變調。英國《衛報》指出，「黑群」為無政府主義者，透過穿著黑衣黑面罩，在街頭上進行縱火，毀損店家的游擊抗議行為。警方指出，有約1, 000名的黑群抗議者混入氣候變遷遊行隊伍中，迫使警方使用優勢警力與催淚瓦斯快速壓制。

遊行遭滲透變調

已經連續45個週六舉行抗議的黃背心運動份子，也趁這個機會在巴黎舉行集會活動。黃背心運動在其高峰時曾吸引超過280, 000人同時上街抗議，但近來已經逐漸失去動能。其中一組人馬選擇聚集在香榭麗榭大道，但該處因為3月時一家報攤遭人縱火燒毀而被禁止集會，所以遭迅速驅離。

警方表示，至目前為止已經逮捕超過120名趁亂破壞巴黎街頭的非法抗議份子，且動員超過7, 500名的警察與國家憲兵，展現執法的決心。

【更多精采內容，詳見

氣候變遷巴黎黃背心運動

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