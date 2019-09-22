誰炸沙國油廠？ 沙國：兇手是伊朗

2019-09-22 14:55 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



沙烏地阿拉伯副外交部長朱拜爾指控伊朗為攻擊元兇，但遭伊朗嚴詞否認。（圖為示意圖）（photo by Wikipedia） 分享 facebook 沙烏地阿拉伯外交部21日召開記者會表示，初步調查指出，油廠轟炸並非胡塞叛軍所為，而是伊朗，而沙烏正在考慮任何報復手段。針對此事，伊朗嚴詞否認並表示將以武力回應任何威脅，讓中東緊張局勢持續升溫。

沙國控伊朗為元兇

根據《阿拉伯新聞》報導，針對油廠遭無人機轟炸一事，沙烏地阿拉伯外交部21日召開記者會向全球說明。副外交部長朱拜爾表示，初步證據顯示，攻擊武器為伊朗製，來向亦是自沙烏地阿拉伯北邊，因此攻擊應是伊朗所發動，而非位在西南方的葉門胡塞叛軍，儘管胡塞叛軍也是為伊朗所支持。

朱拜爾認為，伊朗此舉明顯在挑戰全球的能源安全能力，若最終調查結果證實攻擊確實是由伊朗所發動，沙烏地阿拉伯將會「採取適當手段」確保伊朗負起應有的國際責任。為了尋求國際支持，朱拜爾採取柔軟姿態，表示「沙烏到目前為止不曾向伊朗發射半枚砲彈，顯示沙烏是善良的一方，伊朗是邪惡的一方」。

葉門內戰延燒中東

《英國廣播公司》指出，相較於沙烏的低姿態，伊朗則強硬許多。伊朗革命衛隊總司令薩拉米就警告，伊朗將會果決的反擊任何對伊朗的攻擊。革命衛隊的航空部隊司令哈吉薩達也傳達相同觀點，表示任何對伊朗的攻擊將會觸發「毀滅性的回應」。

自從葉門內戰2015年爆發後，胡塞叛軍就不斷地與沙烏為首的聯軍作戰，並時不時對沙烏地阿拉伯本土進行火箭、飛彈、無人機攻擊。而伊朗因為支持胡塞叛軍，且近日與沙烏的盟友美國鬧的相當不愉快，才會使得衝突從葉門蔓延到沙烏與伊朗之間。

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