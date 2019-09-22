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罕見！埃及多處爆反總統示威

2019-09-22 13:34世界日報 編譯中心／綜合21日電

埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他...
埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他多座城市舉行抗議活動，要求總統塞西下台，是軍方於2013年推翻民選政府重新奪權以來罕見。 歐新社
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埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他多座城市舉行抗議活動，要求總統塞西下台，是軍方於2013年推翻民選政府重新奪權以來罕見。事緣一名目前居住在西班牙的著名建築承包商在網上指控塞西貪腐，號召民眾抗爭，獲青年和基層響應。塞西否認指控並派安全部隊到場，以催淚彈驅散示威者。

路透報導，自從前軍事將領、強人總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)於2013年帶頭罷黜前民選的伊斯蘭主義總統莫西(Mohamed Mursi)之後，在他的鐵腕統治下，即使偶有不滿塞西討好沙烏地阿拉伯的爭議，也幾乎未出現過抗議活動，因此這次是相當罕見的抗議舉動。

大批安全部隊進入開羅市中心的解放廣場(Tahrir Square)後，發射催淚瓦斯，強力驅散少數且零星的抗議人群，但是仍有許多年輕人死守開羅市中心街道，高喊「塞西離開！」，並手舉抗議標語。

解放廣場是埃及民眾於2011年的起義行動，推翻前獨裁總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)的中心地點。目擊者說，警察逮捕多名抗議民眾。

此外，根據當地居民與社群網站上傳的影音畫面，埃及北部、地中海岸邊的亞歷山卓(Alexandria)、紅海岸邊的蘇伊士(Suez)，以及位於開羅北方約110公里、尼羅河三角洲(Nile Delta)紡織業重鎮的大邁哈來(Mahalla el-Kubra)，20日晚間也發生抗議活動，並有少數民眾被逮捕。

開羅市中心及解放廣場仍有大批安全部隊駐守，以防再有民眾上街抗議。報導指出，埃及電視台都未報導民眾的抗議活動。

塞西隔年以97%得票率當選總統，2018年再度以同樣的得票率連任。 不過近來因為埃及的經濟走弱，迫使政府採取緊縮措施，使他的聲望下滑。

埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他...
埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他多座城市舉行抗議活動，要求總統塞西下台，是軍方於2013年推翻民選政府重新奪權以來罕見。 路透社
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埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他...
埃及全國多地20日爆發反政府示威，數百名民眾在首都開羅(Cairo)市中心與其他多座城市舉行抗議活動，要求總統塞西下台，是軍方於2013年推翻民選政府重新奪權以來罕見。 路透社
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