埃及爆反政府示威 國際籲塞西克制

2019-09-22 12:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



埃及總統塞西於近日遭遇執政以來最大抗議潮,顯示其執政開始出現危機。(Photo by AlisdareHickson on Flickr under CC License) 分享 facebook 埃及總統塞西首次面臨執政危機!在流亡在外的商人阿里發布指控塞西貪汙的影片後,埃及許多大城爆發少見的抗議,但軍政府也不甘示弱,目前至少已經抓了74人,國際人權組織呼籲埃及政府儘速釋放被捕民眾。這是塞西上台以來爆發最大的抗議潮,民眾對他專權、貪汙的不滿終於爆發。

異議分子遭刑求

根據《半島電視台》報導,在上週流亡商人阿里上傳影片後,抗議從20號開始爆發,包括埃及首都開羅、亞歷山大等大城都爆發示威潮。軍政府在抗議逮捕了74人,這讓國際組織「人權觀察」於21日發布報告,呼籲埃及政府儘速釋放因抗議被捕的民眾。

人權觀察的中東代表佩吉指出,埃及政府利用優勢武力強勢鎮壓抗議民眾,政府應該認知全世界對於埃及局勢的重視,希望埃及不要重蹈茉莉花革命的覆轍。而且軍政府面對異議分子所採取的刑求手段,這些都是不被國際允許的。他們呼籲聯合國要施壓埃及,重視異議分子的人權。

重回專制老路?

但《衛報》提到,塞西執政以來,對埃及各產業都掌控甚牢。埃及國內媒體對抗議噤若寒蟬,或是利用抗議轉場等時機拍攝小團體,誤導民眾抗議規模小,只是有人在亂事。今年的修憲也讓塞西可以持續執政到2034年,埃及軍政府在2013年推翻穆西後,又重回過往穆巴拉克的專制老路。

在獲得9成以上同意修憲後,塞西仍碰到執政以來最大規模的抗議,顯示出人民對他的日漸不滿。根據民調公司Baseera在2016調查,塞西的滿意度從剛執政的82%下跌至68%,不過後續就沒有相關調查。

