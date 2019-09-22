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埃及爆反政府示威 國際籲塞西克制

2019-09-22 12:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

埃及總統塞西於近日遭遇執政以來最大抗議潮，顯示其執政開始出現危機。（Photo ...
埃及總統塞西於近日遭遇執政以來最大抗議潮，顯示其執政開始出現危機。（Photo by AlisdareHickson on Flickr under CC License）
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埃及總統塞西首次面臨執政危機！在流亡在外的商人阿里發布指控塞西貪汙的影片後，埃及許多大城爆發少見的抗議，但軍政府也不甘示弱，目前至少已經抓了74人，國際人權組織呼籲埃及政府儘速釋放被捕民眾。這是塞西上台以來爆發最大的抗議潮，民眾對他專權、貪汙的不滿終於爆發。

異議分子遭刑求

根據《半島電視台》報導，在上週流亡商人阿里上傳影片後，抗議從20號開始爆發，包括埃及首都開羅、亞歷山大等大城都爆發示威潮。軍政府在抗議逮捕了74人，這讓國際組織「人權觀察」於21日發布報告，呼籲埃及政府儘速釋放因抗議被捕的民眾。

人權觀察的中東代表佩吉指出，埃及政府利用優勢武力強勢鎮壓抗議民眾，政府應該認知全世界對於埃及局勢的重視，希望埃及不要重蹈茉莉花革命的覆轍。而且軍政府面對異議分子所採取的刑求手段，這些都是不被國際允許的。他們呼籲聯合國要施壓埃及，重視異議分子的人權。

重回專制老路？

但《衛報》提到，塞西執政以來，對埃及各產業都掌控甚牢。埃及國內媒體對抗議噤若寒蟬，或是利用抗議轉場等時機拍攝小團體，誤導民眾抗議規模小，只是有人在亂事。今年的修憲也讓塞西可以持續執政到2034年，埃及軍政府在2013年推翻穆西後，又重回過往穆巴拉克的專制老路。

在獲得9成以上同意修憲後，塞西仍碰到執政以來最大規模的抗議，顯示出人民對他的日漸不滿。根據民調公司Baseera在2016調查，塞西的滿意度從剛執政的82%下跌至68%，不過後續就沒有相關調查。

【更多精采內容，詳見

埃及人權修憲

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