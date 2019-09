影/百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-21 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



轟動一時的「硬闖51區,他們擋不了我們所有人」("Storm Area 51, They Can't Stop All of Us".)臉書惡搞活動20日登場,超過2百萬人在臉書按下參加,最後雷聲大雨點小,只有約百人真的跑到美軍極機密基地「51區」的第一道大門前,無人試圖闖越,僅2人因細故被捕。

從現場畫面可看到,雖然荷槍實彈的員警在場戒備,整個活動卻相當平和,約百名盛裝打扮的幽浮愛好者來到基地出入口,在欄杆前舉行小型慶祝活動並合影留念。

一位目擊者告訴《ABC News》,警察們一開始也很開心,還跟參出席者打趣,直到他們抓到一名少女躲到大門下,將她訓斥一頓後放人,另外還有一名男子在大門附近小便被捕。

對於「硬闖51區」淪為「萬人響應,一人到場」,一位遠從俄勒岡州波特蘭開車過來的民眾表示,確實感到有點失望。但當地記者在現場連線報導時,還真拍到有參加者按照活動網頁的說法,在「51區」外進行「鳴人跑」。

「51區」位於內華達州拉斯維加斯以北約129公里的沙漠地帶,一直被謠傳是官方研究外星人和存放相關殘骸的祕密基地。

今年7月,加州一位20歲的社區大學學生羅伯茲(Matty Roberts)一時無聊,在臉書發起「硬闖51區」的惡搞活動,結果引發熱烈迴響,各國媒體也爭相報導。羅伯茲後來在聯邦調查局(FBI)關切下自行撤下活動,美國空軍也慎重其事發表聲明,警告大家千萬別以身試法。