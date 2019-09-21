影／百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-21 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



轟動一時的「硬闖51區，他們擋不了我們所有人」（"Storm Area 51, They Can't Stop All of Us".）臉書惡搞活動20日登場，超過2百萬人在臉書按下參加，最後雷聲大雨點小，只有約百人真的跑到美軍極機密基地「51區」的第一道大門前，無人試圖闖越，僅2人因細故被捕。

從現場畫面可看到，雖然荷槍實彈的員警在場戒備，整個活動卻相當平和，約百名盛裝打扮的幽浮愛好者來到基地出入口，在欄杆前舉行小型慶祝活動並合影留念。

一位目擊者告訴《ABC News》，警察們一開始也很開心，還跟參出席者打趣，直到他們抓到一名少女躲到大門下，將她訓斥一頓後放人，另外還有一名男子在大門附近小便被捕。

對於「硬闖51區」淪為「萬人響應，一人到場」，一位遠從俄勒岡州波特蘭開車過來的民眾表示，確實感到有點失望。但當地記者在現場連線報導時，還真拍到有參加者按照活動網頁的說法，在「51區」外進行「鳴人跑」。

「51區」位於內華達州拉斯維加斯以北約129公里的沙漠地帶，一直被謠傳是官方研究外星人和存放相關殘骸的祕密基地。

今年7月，加州一位20歲的社區大學學生羅伯茲（Matty Roberts）一時無聊，在臉書發起「硬闖51區」的惡搞活動，結果引發熱烈迴響，各國媒體也爭相報導。羅伯茲後來在聯邦調查局（FBI）關切下自行撤下活動，美國空軍也慎重其事發表聲明，警告大家千萬別以身試法。