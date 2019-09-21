小偷發現新寶 油電車2珍貴金屬讓竊案頻傳

2019-09-21 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國衛報報導，近期油電車的觸媒轉化器失竊率暴增，而車廠存貨短缺，以致數百名車主連車都無法開。

觸媒轉換器失竊率增高恐為珍貴金屬銠（rhodium）、鈀（palladium）所致；銠在今年年初價格已成長一倍、甚至是2016年的8倍。這些金屬價格因油電車觸媒轉換器使用才上漲，汽車業佔銠、鈀需求85%。

油電車除了含有珍貴金屬外，其觸媒轉換器也因靠著電力行駛，保持在較佳的狀態。

油電車中所含金屬較其他汽車珍貴；犯罪集團喜歡針對辨識度較高的車型下手，包括豐田Prius、Lexus 400h。

豐田表示，竊盜導致近期觸媒轉化器需求在英國增加2000%。油電車零件失竊問題在倫敦、英國東南部高於全球失竊率。倫敦一Lexus經銷商表示，目前有500筆零件訂單，但這些零件要12月才到貨。

根據倫敦警察廳，英國今年上半年度已有2900起觸媒轉換器失竊案，比去年一整年多了1200起。

豐田英國客服專員18日在官網上表示，「我們發現在英國部分地區，油電車觸媒轉化器零件需求因竊盜上升2000%；本公司及供應商將無法應付」。網站也指出，Prius、油電版Auris是小偷喜愛目標。

網路上可見車主討論失竊議題，部分車主抱怨購車時廠商沒有提醒竊盜風險。網友RobW表示，「自Auris油電車零件失竊後，我已經六周沒有車開。車子目前放在車廠，廠商無法確定零件何時會到貨 」。

英國豐田資深公關經理克拉克（James Clark）表示，「多年來低失竊率讓公司無法想像近期突然暴增的竊盜案，這已影響本公司供應零件能力。對此本公司感到非常抱歉，我們已經立即採取行動，與供應商合作解決」。