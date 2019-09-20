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氣候峰會在即 30國領導人連署承諾因應氣候變遷

2019-09-20 21:26聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美聯社報導，在下周聯合國氣候峰會舉行前，超過30國元首與政府最高首長簽署文件呼應奧地利總統范德貝倫的倡議，對氣候變遷採取更多具體行動。

要求設定更多氣候目標的倡議稱，氣候變遷是「我們這個時代的關鍵挑戰」，並補充，「我們的世代是首當其衝體驗全球氣溫快速上升的人，且可能是最後一批有機會有效對抗即將來臨的全球氣候危機」。

倡議表示，各國必須「聯合、果斷和迅速地」採取行動。

德國總統史坦麥爾辦公室廿日表示，史坦邁爾也在簽署之列，其他簽署國領袖包括法國總統馬克宏、以色列總統瑞福林和荷蘭總理呂特。

德國年輕人20日參與全球串聯的氣候變遷抗議活動。美聯社
德國年輕人20日參與全球串聯的氣候變遷抗議活動。美聯社
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