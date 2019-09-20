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聯邦快遞又出事 飛行員在中國被拘

2019-09-20 19:17德國之聲 德國之聲

聯邦快遞透露，這位名為霍恩(Todd A. Hohn)的飛行員已被釋放，不過公司發言人表示不知道霍恩現在人在哪裡。《華爾街日報》報道，霍恩被送到一家酒店，並被告知調查結束之前不能離開中國大陸。該媒體援引知情人士透露，這名前美國空軍飛行員9月12日被發現行李中放了一只用於低壓仿真氣槍的非金屬氣槍彈後被捕。中國有關部門稱霍恩非法攜帶彈藥，已經展開犯罪調查。聯邦快遞的一名女發言人在一份發給美聯社的聲明中指出："我們正在與有關當局合作，以便進一步了解事情的始末。"

中國外交部周五證實了美國聯邦快遞飛行員被拘的事件。外交部發言人耿爽9月12日在例行記者會上表示，廣州白雲機場海關在一美籍出境旅客的行李中查獲疑似氣槍彈一盒，共681發。經查，該旅客為聯邦快遞的飛行員。9月11日，他曾作為聯邦快遞貨機的副機長駕駛聯邦快遞的貨機從廣州入境，12日擬乘坐航班由廣州離境前往香港。廣州白雲機場海關以涉嫌走私武器彈藥罪，已對該名旅客采取拘傳，取保候審的強制措施。9月13日，中方已經向美國駐廣州總領館進行了領事通報。目前，此案正在進一步偵辦當中。

代表聯邦快遞飛行員的美國航空公司飛行員協會（ALPA）此前曾通知協會成員，不要就中國敏感問題在社交媒體上發表評論。

美國聯邦快遞之前就已經卷入中美貿易戰的漩渦。今年早些時候，中國科技巨頭華為指控聯邦快遞將兩件原定送往華為亞洲辦公室的包裹轉送到美國，不久之後，在今年6月，聯邦快遞起訴美國商務部(Commerce Department)，希望停止美國商務部對貨運公司施加新的進口禁令，取消對華為和其他公司的發貨限制。

外交部發言人耿爽9月12日在例行記者會上表示，廣州白雲機場海關在一美籍出境旅客的...
外交部發言人耿爽9月12日在例行記者會上表示，廣州白雲機場海關在一美籍出境旅客的行李中查獲疑似氣槍彈一盒，共681發。新華社資料照片
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文木/石濤 (美聯社，路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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