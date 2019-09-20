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福島核災東電3高層宣判無罪 災民：不當判決

2019-09-20 14:29世界日報 編譯周辰陽╱綜合19日電

福島核災被控業務過失，東電三位前高層全獲判無罪，在院外等候結果的受災戶大表沮喪與...
福島核災被控業務過失，東電三位前高層全獲判無罪，在院外等候結果的受災戶大表沮喪與不滿。 法新社
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日本311東日本大震災引發福島第一核電廠災變事故，負責經營的東京電力公司三名前高層被檢方以業務過失致死罪嫌強制起訴。東京地方法院19日做出無罪宣判，在院外等候結果的受災戶大表沮喪與不滿。

本案是福島核災的唯一一起刑事訴訟，三名被告分別是東電前會長勝恒久、前副社長武黑一郎與武藤榮。檢方指控三人事前取得的政府長期評估就曾警告，福島核電廠可能遭超過15公尺的海嘯衝擊，卻怠忽職守、沒有加強防護措施，導致被迫撤離的附近醫院病患中，有44人最後因營養失調和脫水死亡。

三名被告則主張政府長期評估並不可靠、也無法就此預知311大震災的海嘯規模。同時，就算蓋好防波提，也無防範核災的發生。

根據報導，檢察官認定3人嫌疑不足、勝訴機率不高，兩度獲不起訴處分，由11位市民組成的檢察審查會遂依相關法律發動強制起訴，獲派擔任檢方的指定律師求處最高5年有期徒刑。

共同社報導，審判長永淵健一在判決書指出，「要是強制規定針對海嘯可能引發的一切結果都採取必要防護措施，核電廠就幾乎無法運轉。也要考慮到如果停運，將對地區社會造成一定影響。」

法官做出無罪宣判後，指定律師神情嚴肅，旁聽席傳出一陣騷動，還有人當場驚呼「騙人」，負責起訴的指定律師已表明爭取上訴。在院外等候結果的受災戶則是高舉「不當判決」的標語，表達不滿。

福島核災核電海嘯

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