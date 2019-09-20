無視禁令 美軍續買中國大疆無人機裝配「海豹」突擊隊

2019-09-20 13:19 世界日報 中國新聞組／北京20日電



美國空軍和海軍繼續為精部隊購入中國大疆無人機，並用於軍方一些最為敏感和保密的作戰部門，其中包括空軍唯一的特種戰術聯隊和海軍「海豹」突擊隊。 圖／取自科技日報 分享 facebook 儘管美國國防部基於網路安全考量，2018年起禁止美國軍方使用中國製造的無人機，但在禁令發布的數月後，美國空軍和海軍仍繼續為精部隊購入中國大疆無人機，並用於軍方一些最為敏感和保密的作戰部門，其中包括空軍唯一的特種戰術聯隊和海軍「海豹」突擊隊。

美國之音報導，上個月，美國防部負責採購和維護事務的副部長艾倫·洛德（Ellen Lord）還稱：「我們知道很多信息從這些設備傳回中國，所以這不是我們可以使用的設備。」但根據2018年8月和11月完成的採購單顯示，美國海軍和空軍分別花費近19萬美元(約134萬人民幣)和近5萬美元，購買大疆製造的無人機。其中空軍購買了35架大疆「御」Mavic Pro鉑金版無人機，海軍購買了數目不詳的大疆「悟」Inspire系統無人機。

報導指出，美國防部長辦公室內的消息人士證實，購買這些無人機的是基地在佛羅里達的第24特戰聯隊和位於印第安納州的海軍水面作戰中心─克萊恩分部。該中心為海軍的電子戰和「海豹」突擊隊使用的特戰武器提供工程和技術支持。

五角大樓發言人安德魯斯（Mike Andrews）對此表示，在每次情況下，空軍和海軍都使用了五角大樓採購與維護辦公室批准的特別豁免，「個案處理，以應急需」。

報導並根據美國官方另一份備忘錄顯示，今年6月，美國防部曾批准購買大疆無人機，用於「訓練行動」。美國軍方承認「中國製造的技術帶來安全隱患」，但聲稱軍方已開發出解決辦法。

有業內人士分析稱，美國軍方大舉購買大疆無人機的行為，已經說明，中國產無人機的技術優勢獲得了肯定。

報導指出，2018年5月，時任美國國防部副部長的夏納翰（Patrick Shanahan）簽署備忘錄，禁止軍方購買和使用所有商業市場現成的無人機，原因是無人機市場的領軍者大疆創新（DJI）有可能幫助中國政府刺探美國情報。2019年5月，大疆回應美國所稱的「安全質疑」表示，大疆信息技術的安全性已在全球得到反覆驗證。

除軍方外，美國約千個公共安全部門仍使用大疆無人機。例如美國消防局，以及大約1000個美國公共安全部門。