日本首度鬆口 同意透過WTO與南韓對話解決出口管制爭議

2019-09-20 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本經濟產業大臣菅原一秀表示，日本政府同意南韓要求透過世界貿易組織（WTO）協商，與對韓實施出口管制一事舉行會談。

菅原在一場記者會上說：「我方將透過外交管道來安排。」

另外，日本外相茂木敏充表示，目前並無立即和南韓外相會面的計畫。