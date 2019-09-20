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恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

日本首度鬆口 同意透過WTO與南韓對話解決出口管制爭議

2019-09-20 11:21經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日本經濟產業大臣菅原一秀表示，日本政府同意南韓要求透過世界貿易組織（WTO）協商，與對韓實施出口管制一事舉行會談。

菅原在一場記者會上說：「我方將透過外交管道來安排。」

另外，日本外相茂木敏充表示，目前並無立即和南韓外相會面的計畫。

本周之初，南韓就日本管制三項半導體用材料出口，向WTO提出異議。南韓貿易部表示，南韓希望透過雙邊協商來終止出口管制，若雙方無法解決問題，將向WTO委員會尋求仲裁。

日本經濟產業大臣菅原一秀 美聯社
日本經濟產業大臣菅原一秀 美聯社
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