遭控非法運送彈藥 美國聯邦快遞機師在中國被捕

2019-09-20 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



聯邦快遞公司（FedEx）機師霍恩9月12日候機返回香港住所前，被查獲行李內有空氣槍彈丸，遭留置在廣州。翻攝華爾街日報／奧克拉荷馬州阿爾特斯空軍基地2015年檔案照 分享 facebook 《華爾街日報》引述知情人士報導，中國當局在廣州扣留美國聯邦快遞公司（FedEx）的機師霍恩（Todd A. Hohn）。

知情人士說，霍恩9月12日遭留置時，剛完成多趟貨運任務，在廣州等著搭國泰港龍航空客機返回他在香港的住所，他的托運行李裡有用於低功率氣槍的非金屬彈丸。中國當局指控他涉嫌非法運送彈藥，已對他展開刑事調查。

霍恩當日被中國安全官員拘留，他們護送他到優先登機的行政休息室，進行面談，並扣押他的護照、手機和其他通訊裝置。霍恩被安排入住旅館，並被告知調查結案前不能離開中國大陸。

霍恩曾服役於美國空軍，官階至上校；記者周四（19日）曾短暫的在他的旅館房間聯絡到他，但他把所有問題交由律師回答，很快掛上電話。

聯邦快遞發布聲明說：「中國當局在廣州留置了我們的一名機師，因為在他搭乘商用班機前發現一項物品，但稍後釋放，目前保釋中。我們正與有關單位合作，以便獲悉事實真相。」

【中央社／紐約19日綜合外電報導】

聯邦快遞因錯誤轉寄中國電信巨擘華為包裹前往美國，陷入美中貿易糾紛之際，聯邦快遞今天表示，所屬一名機師在中國被逮捕後已交保獲釋。中國當局指控他非法運送彈藥。

前美國空軍機師霍恩（Todd Hohn）一週前完成送貨工作後，在聯邦快遞（FedEx）位於廣州的亞洲轉運中心待命商用飛行時，遭中國當局逮捕。

「華爾街日報」（WSJ）報導，霍恩被捕時，在其托運行李中被搜出用於「低功率仿製氣槍的非金屬子彈」，中國當局指控他非法運送彈藥。

聯邦快遞發言人證實率先在「華爾街日報」刊登的消息，並告訴法新社：「我們其中一名機師在廣州待命商用飛行前，中國當局在他行李中發現一樣東西，使他遭到拘留，後來已交保獲釋。」

根據「華爾街日報」，中國當局已展開刑事調查。

5月時，聯邦快遞稱誤將華為「少數」包裹轉送至美國，已出面澄清道歉，6月中國當局展開調查，指控聯邦快遞扣留100多件華為的包裹。