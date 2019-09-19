川普將與文在寅舉行聯合國場邊會談 談半島和平進程

2019-09-19 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



南韓青瓦台19日宣布，南韓總統文在寅將於23日和美國總統川普在聯合國大會舉行場邊會談，討論朝鮮半島和平進程，這將是兩人第九次雙邊會談。