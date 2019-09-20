加總理杜魯多 捲入歧視照風波

加拿大總理杜魯多為「阿拉丁照」道歉。（美聯社） 分享 facebook

加拿大總理杜魯多被爆出二○○一年擔任教師時，將臉和手臂塗黑扮成阿拉丁參加「阿拉伯之夜」變裝舞會。杜魯多十八日為這張引發種族歧視聯想的照片公開道歉。

加拿大國會大選將在十月廿一日投票，這張照片可能影響杜魯多的選情。

根據時代雜誌刊出的照片，當年廿九歲的杜魯多在西點格雷學校（West Point Grey Academy）當老師，學校舉行「阿拉伯之夜」晚會時，杜魯多身穿長袍並包著頭巾出席，還將臉部、頸部與手部塗黑，身邊圍繞一群女子，杜魯多的手還放在一名女子胸口上。這張照片刊在該校當年畢業紀念冊中，照片中只有杜魯多一人將臉「抹黑」。

這張可能引發種族歧視聯想的照片，立即衝擊杜魯多鼓吹多元包容與和諧寬容的形象。

杜魯多說：「我變裝扮成阿拉丁，臉上有妝。我不該這樣做。我該更明白事理，但沒有，我真的很抱歉。」

杜魯多在深夜新聞記者會上說：「我當時並不認為這是種族歧視，但現在認識到，這是種族主義者做的事。這是一件愚蠢的事，我對自己感到失望，我為自己做了這件事感到生氣。我希望我沒有這樣做，但我做了，我為此事道歉。」

美聯社報導，加國第三大黨新民主黨的黨魁、錫克裔的辛赫說，杜魯多是在嘲弄民眾。

多倫多太陽報政治專欄作家利里表示，這是張「令人震驚的照片」，杜魯多是個「偽君子」。他說：「即使杜魯多要求其他黨派開除涉及這類情況的候選人，他也沒有因此辭職。」