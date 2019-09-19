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比利時F-16戰機墜毀法國 飛行員脫困卻卡在高壓電線

2019-09-19 22:01聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，比利時空軍司令部表示，該國一架F-16戰機19日在法國西北部洛里昂鎮附近墜毀，2名飛行員都及時彈射逃生獲救。

比利時空軍司令部說：「我們有架F-16戰機在法國洛里昂附近墜毀，飛行員藉由彈射座椅脫困。」

法國警方表示，這架戰機墜毀前撞壞一棟房屋屋頂。

一名飛行員很快獲救，另一名卻和降落傘一起掛在高壓電線上，負責管理法國電網的Enedis公司人員已成功救下該名飛行員。

這架F-16戰機由比利時那慕爾的弗洛雷訥空軍基地起飛，原訂飛往法國西北部莫爾比昂的Lann-Bihoué空軍基地。機上並沒有掛載武器，失事原因仍待調查。

比利時一架F-16戰機19日在法國西北部墜毀。圖為同型機。美聯社
比利時一架F-16戰機19日在法國西北部墜毀。圖為同型機。美聯社
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