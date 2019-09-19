比利時F-16戰機墜毀法國 飛行員脫困卻卡在高壓電線

2019-09-19 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



路透報導，比利時空軍司令部表示，該國一架F-16戰機19日在法國西北部洛里昂鎮附近墜毀，2名飛行員都及時彈射逃生獲救。

比利時空軍司令部說：「我們有架F-16戰機在法國洛里昂附近墜毀，飛行員藉由彈射座椅脫困。」

法國警方表示，這架戰機墜毀前撞壞一棟房屋屋頂。

一名飛行員很快獲救，另一名卻和降落傘一起掛在高壓電線上，負責管理法國電網的Enedis公司人員已成功救下該名飛行員。