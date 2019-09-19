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英國正式向歐盟提交 北愛邊界的替代方案

2019-09-19 19:43聯合報 記者張佑生╱即時報導

歐盟下達最後通牒，要求英國在本月底前提交維持愛爾蘭與北愛無硬邊界的替代方案，否則拉倒後，英國首相強生（Boris Johnson ）18日與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）後，正式提交書面計畫。

泰晤士報報導，強生提議設置南北愛爾蘭的食物與農業特區，將邊界設於愛爾蘭海，保護歐盟的單一市場。英國則要求歐盟接受在北愛與愛爾蘭之間設置關稅邊界，但不會在邊界設置任何實體建物，確保不會出現所謂的硬邊界。強生希望以此取代原先脫歐協議中的「備案」。

英國脫歐大臣巴克萊20日將與歐盟脫歐談判首席代表會晤。法新社
英國脫歐大臣巴克萊20日將與歐盟脫歐談判首席代表會晤。法新社
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