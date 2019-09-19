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全球投資大咖為氣候變遷 對企業施壓

2019-09-19 17:39經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

氣候變遷也讓空氣汙染益發嚴重，成為永續發展問題之一。 聯合報系資料照片／記者劉學...
氣候變遷也讓空氣汙染益發嚴重，成為永續發展問題之一。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
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管理35兆美元的投資人正在傳遞給各國政府與企業一項訊息：為對抗氣候變遷做出更出貢獻。

一個由515個投資人組成的集團18日呼籲各國決策官員採取「極為緊迫」的行動，以遵守2015年巴黎氣候協定抑制全球暖化的目標。

這些投資人在聯合國氣候行動高峰會（UNCAS）下周舉行前發表聲明說：「各國政府需做出更多努力以加速低碳轉型，提升我們經濟、社會及金融體系抵禦氣候風險的能力。」

這項聲明的連署人包括一些世界最大的退休金基金及資產管理公司，例如加州公務員退休金基金（Calpers） 、瑞銀資產管理公司（UBS Asset Management）、安聯環球投資（Allianz Global Investors），以及野村資產管理公司。

這個集團籲請各國政府分階段逐步廢除火力發電及化石燃料的補貼，並且制定碳排放價格。他們也呼籲企業提供更多與氣候風險有關的資訊。這些投資人掌控全球近半數已投資的資金，對於企業和政府具有很大影響力。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）已要求各國政府在下周一的峰會上提出更加雄心勃勃的因應氣候變遷計劃。 目標是到2030年將溫室氣體排放量減少45％，並在2050年之前實現碳中和。

他在6月表示：「我還要求所有投資人擴大綠色企業，增加低碳解決方案的放貸款，並實際上停止融資汙染。」

管理15兆美元資產的第二個集團18日表示，能源公司的做法幾乎不足以減少碳的使用。

Transition Pathway Initiative表示，全球前109大能源公司中只有31家符合各國政府在巴黎氣候協定所做的承諾。這項2015年簽署的氣候協定，目標是將全球平均氣溫限制在增加攝氏2度以內。

該集團表示，只有荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）和Repsol這兩家石油與天然氣公司符合巴黎協定的目標。

氣候變遷巴黎氣候協定聯合國

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