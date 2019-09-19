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福島核災被控業務過失 東電三位前高層全獲判無罪

2019-09-19 16:54聯合報 記者周辰陽╱即時報導

日本311東日本大震災引發福島第一核電廠災變事故，負責經營的東京電力公司3名前高層被檢方以業務過失致死罪嫌強制起訴。東京地方法院19日做出無罪宣判，在院外等候結果的受災戶大表沮喪與不滿。

本案是福島核災的唯一一起刑事訴訟，三名被告分別是東電前會長勝俣恒久、前副社長武黑一郎與武藤榮。檢方指控3人事前取得的政府長期評估就曾警告，福島核電廠可能遭超過15公尺的海嘯衝擊，卻怠忽職守、沒有加強防護措施，導致被迫撤離的附近醫院病患中，有44人最後因營養失調和脫水死亡。

3名被告則主張政府長期評估並不可靠、也無法就此預知311大震災的海嘯規模。同時，就算蓋好防波提，也無防範核災的發生。

根據報導，檢察官認定3人嫌疑不足、勝訴機率不高，兩度獲不起訴處分，由11位市民組成的檢察審查會遂依相關法律發動強制起訴，獲派擔任檢方的指定律師求處最高5年有期徒刑。

《共同社》報導，審判長永淵健一在判決書指出，「要是強制規定針對海嘯可能引發的一切結果都採取必要防護措施，核電廠就幾乎無法運轉。同時，也要考慮到如果停運，將對地區社會造成一定影響。」

法官做出無罪宣判後，指定律師神情嚴肅，旁聽席傳出一陣騷動，還有人當場驚呼「騙人」，負責起訴的指定律師已表明爭取上訴。在院外等候結果的受災戶則是高舉「不當判決」的標語，表達不滿。

日本311東日本大震災引發福島第一核電廠災變事故，負責經營的東京電力公司3名前高...
日本311東日本大震災引發福島第一核電廠災變事故，負責經營的東京電力公司3名前高層：東電前會長勝俣恒久、前副社長武黑一郎與武藤榮（未按順序），被11位市民組成的檢察審查會依法以業務過失致死罪嫌強制起訴，但東京地方法院19日做出無罪宣判。美聯社
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核電海嘯福島核災

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