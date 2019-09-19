福島核災被控業務過失 東電三位前高層全獲判無罪

2019-09-19 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



日本311東日本大震災引發福島第一核電廠災變事故，負責經營的東京電力公司3名前高層被檢方以業務過失致死罪嫌強制起訴。東京地方法院19日做出無罪宣判，在院外等候結果的受災戶大表沮喪與不滿。

本案是福島核災的唯一一起刑事訴訟，三名被告分別是東電前會長勝俣恒久、前副社長武黑一郎與武藤榮。檢方指控3人事前取得的政府長期評估就曾警告，福島核電廠可能遭超過15公尺的海嘯衝擊，卻怠忽職守、沒有加強防護措施，導致被迫撤離的附近醫院病患中，有44人最後因營養失調和脫水死亡。

3名被告則主張政府長期評估並不可靠、也無法就此預知311大震災的海嘯規模。同時，就算蓋好防波提，也無防範核災的發生。

根據報導，檢察官認定3人嫌疑不足、勝訴機率不高，兩度獲不起訴處分，由11位市民組成的檢察審查會遂依相關法律發動強制起訴，獲派擔任檢方的指定律師求處最高5年有期徒刑。

《共同社》報導，審判長永淵健一在判決書指出，「要是強制規定針對海嘯可能引發的一切結果都採取必要防護措施，核電廠就幾乎無法運轉。同時，也要考慮到如果停運，將對地區社會造成一定影響。」