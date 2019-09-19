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以國總理選輸仍掙扎 呼籲對手跟他組閣

2019-09-19 15:57聯合報 記者張佑生╱即時報導

以色列總理內唐亞胡眼見選舉大勢已去，無法過半也恐怕拿不到組閣權，19日呼籲主要對手甘茨和他一起組成大聯合政府。內唐亞胡在錄影帶中表示，他個人偏好右派政府，但已經不可能。

甘茨不排斥組聯合政府，但排除和貪瀆官司纏身的內唐亞胡合作。

內唐亞胡（左）呼籲甘茨（右）跟他一起組閣。法新社
內唐亞胡（左）呼籲甘茨（右）跟他一起組閣。法新社
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