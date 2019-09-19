南韓將日踢出白名單 訪日遊客少一半

2019-09-19 15:36 世界日報 編譯中心╱綜合18日電



日韓貿易戰引發南韓部分民眾反日情緒，圖為上個月在日本駐首爾大使館前的示威活動。 美聯社 分享 facebook

韓聯社報導，南韓產業通商資源部今天正式公告，將日本移出貿易「白名單」。這為日韓貿易關係再添隔閡，也是南韓就日本加強管制關鍵原物料輸韓向世貿組織（WTO）申訴後的最新動作。

日本內閣官房長官菅義偉18日表示，南韓沒有充分說明此決定的根據與詳細內容，對此感到極為遺憾。

彭博資訊引述南韓產業通商資源部發出的聲明，日本被排除在白名單之外，代表著南韓出口部分戰略物品到日本時，接受的審核將比其他名列白名單內的28個國家更嚴格。

上個月日本以保障戰略物資的交易安全為由，將南韓自其貿易白名單（最惠國）除名。日韓互相報復的連鎖反應，使得雙方在貿易、觀光等層面都受到影響。日本觀光廳今天公布，8月份訪日的南韓旅客人數為30萬8700人，比去年同月減少48.0%。

日本明年舉辦東京奧運暨帕運，日本政府設定2020年達到旅客4000萬人次目標，但目前日韓關係尚無改善跡象，加上部分航空公司停飛日韓航線，日本政府達標願望蒙上陰影。

韓女討抱 盼解日韓對立

不過，一名在日本打工度假的25歲南韓女生，為了宣揚日韓友好的重要，近來勇敢地舉著「Free Hugs，我是韓國人，一起擁抱吧」的標語，在東京、大阪等地發起無價擁抱活動。她也在臉書寫下，「這樣的仇視、斷絕交流無法解決問題，我認為能改善這種狀況是日韓國民交流，因此我會持續行動。」