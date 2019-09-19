川普下令擴大制裁伊朗 但不會刁難伊朗總統參加聯國大會

2019-09-19 14:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合18日電



伊朗總統羅哈尼。 歐新社 分享 facebook

美國與伊朗關係在沙烏地阿拉伯煉油廠遇襲後再度緊張，川普總統18日發推文表示，已指示財政部長米努勤(Steven Mnuchin)擴大制裁伊朗，但川普並未阻撓伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)前來紐約參加聯合國大會。

國家廣播公司新聞網(NBC News)與「紐約郵報」報導，川普發推文說：「我已經指示財政部長擴大制裁伊朗這個國家！」

川普18日晚間在洛杉磯也表示，未來兩天聯邦政府將「新增對伊朗一些非常重大的制裁」。他沒有提到任何細節，只說有「很多時間做一些卑鄙可怕(dastardly)的事情」。

他說：「現在還沒有什麼好向大家報告的，可能明天會跟你們說，可能再過一天，我想事情差不多還是一樣。」

知情官員透露，川普政府正考慮許多選項，包括網路攻擊或真槍實彈動武。軍方高層在16日的國安會議上提出多項可能方案，但川普要求有更多選擇。

不反對給伊朗總統參加聯合國大會簽證

川普18日晚間抵達洛杉磯時還提到，美國應該要發給簽證給伊朗總統及外長，讓他們可以參加下周揭幕的一年一度聯合國大會。

川普說：「若果我能決定，我會讓他們來。如果大家想來，我當然不想把他們擋在門外。」

根據聯合國與美國的協議，身為聯合國所在地的美國，必須向參加每年大會的外國領導人核發簽證；負責這項工作的國務院則拒絕回應個案。

伊朗官方的法斯(Fars)新聞社本周報導，伊朗排除了總統羅哈尼下周藉著參加紐約的聯合國大會的機會，與川普總統個別會談的可能性。

伊朗外交部發言人墨沙維(Abbas Mousavi)於16日舉行的記者會上說：「我們行程上沒有這個計畫，這種事不會發生，不會有這個會談。」

白宮原先表示，不排除川普與羅哈尼在聯合國大會的場外單獨會晤，但周末沙國石油設施遭到攻擊，情勢變化危及任何的會談可能。