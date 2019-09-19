沙國產能月底前恢復正常 油價連2天下跌

2019-09-19 14:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合18日電



沙國煉油設施。路透社 分享 facebook

沙烏地阿拉伯能源部長17日表示，大多數石油產能將盡速恢復，估計月底可全面恢復正常產能水準；在沙國承諾下，已使油田與煉油廠遭攻擊事件對國際原油市場的衝擊降低，油價也連續第二天出現跌勢。

美國原油價格18日下跌2%，逼近每桶58.11元，前一日跌幅近5.7%；布蘭特原油(Brent crude)價格下跌1.5%，降至每桶63.6元；油價動盪且難以預料，成為最近的新常態。

甫就任的沙烏地能源部長沙爾曼王儲(Prince Abdulaziz bin Salman)表示，沙烏地兩處產油設施上周末遭疑來自伊朗的無人機與飛彈攻擊，截至17日影響沙烏地石油產能約50%。

沙爾曼說，沙烏地動用儲備存油，維持攻擊前的供油水準，本月底將回復每天生產980萬桶的水準。

沙烏地遭攻擊迄今，還沒有直接譴責伊朗；不過，熟悉調查進度的人士透露，沙烏地越來越有信心，伊朗從西南部疆域直接發射複合飛彈與無人機。

沙烏地官員公布受損設施的部分細節，沙爾曼王儲描繪國家產業從灰燼中復甦的情景。

沙烏地預期阿布蓋格(Abqaiq)煉油廠9月底能回到每天生產490萬桶的攻擊前水準，但沙烏地恐怕得到11月才能回復每天生產1200萬桶的全面產量。

阿布蓋格煉油廠和胡賴斯(Khurais)油田遭攻擊，讓沙烏地石油產能日減570萬桶，約該國總產能的一半，相當於全球5%石油供應。

受影響的產油設施是國營的沙烏地阿拉伯石油公司(Saudi Arabian Oil Co.)，又稱為Aramco；Aramco準備推動兩階段的公開募股，希望共募得1000億元，這將成為史上最高額的首次公開募股(IPO)。

沙爾曼王儲表示，IPO與這場攻擊無關，Aramco本來就計畫今年底前在沙烏地股票市場上市。