美沙聯防竟遭伊朗突襲 研判從兩伊邊界發射

2019-09-19 13:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美沙聯防竟遭伊朗突襲。 路透社 分享 facebook

美國官員指出，沙烏地阿拉伯兩座煉油設施遭遇襲擊，美沙兩國軍方以及嚴密的空防系統竟都未能提早偵測，讓數十架無人機及飛彈長軀直入，一一命中目標。

美方官員透露，長久以來，美沙雙邊軍事合作重點在於沙國南部與葉門交界的地區，利雅德與獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)在當地一直衝擊不斷。

知情人士指出，根據調查，這波針對沙國兩座煉油廠發動的空襲，是從波斯灣北部的伊朗境內發動的。

目前沙國官員正在研究美國、科威特等國提供的情資，同時透過沙國自己的調查人員掌握訊息。

消息人士指出，沙國方面越來越確定，無人機與飛彈是從伊朗南邊接近伊拉克的區域發射的，升空之後刻意貼近地面，在上周六清晨將沙國兩座煉油設施打個措手不及。

熟悉調查進展的人士指出，調查人員從飛彈殘骸研判，這批飛彈應該是伊朗導彈科技製成的；一名沙烏地官員指出，所有跡象的苗頭通通都指向伊朗，包括殘骸、情資以及導彈擊中的地點。

官員坦承，美沙兩國官員都不曾預料，伊朗並沒有出動傭兵或軍方精銳部隊，而是直接從伊朗境內發動空襲。

在具有高度戰略重要性的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，沙烏地空中防衛部隊對於海上活動均嚴密監視和偵察；美國官員則說，伊朗在這個海域扣押載運油料的油輪，還出動無人機接近美國軍艦。

不過，由於沙國東部缺乏任何美方或沙國的空防保護，讓該地區對於空襲毫無抵禦能力，德黑蘭方面對於美國加強制裁力道顯得憤憤不平，讓沙國東部的防衛漏洞更加險峻；儘管沙烏地阿拉伯每年為國防預算砸下以十億美元計算的重金，卻難掩這個防衛漏洞的潛藏危險。

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德(Joe Dunford)17日在倫敦附近對媒體表示：「對於整個中東地區，我們並沒有無時無刻眼睛不眨在監視著。」