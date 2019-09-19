沙烏地遭襲 龐培歐控：伊朗的「戰爭行為」

2019-09-19 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合18日電



編譯黃秀媛／綜合18日電

美國國務卿龐培歐18日把沙烏地阿拉伯石油設施受到的攻擊稱為伊朗的「戰爭行為」，而伊朗支持的葉門青年運動叛軍宣稱這是它的傑作根本是「欺騙」；沙烏地也提出新證據，宣稱這顯示攻擊行動「毫無疑問」的是其死敵伊朗所為。

波斯灣衝突風險升高

這些談話使有如火藥庫的波斯灣地區爆發更廣泛衝突的風險升高；聯合國專家也前往沙烏地主持國際調查，而聯合國祕書長古特雷斯警告說，如果危機升高，可能造成慘重後果。

龐培歐搭機抵達沙烏地，和沙國當局商討對策時說，這是伊朗發動的攻擊，而且攻擊規模之大前所未見；他說，美國情報界相信葉門叛軍沒有攻擊使用的那些武器。

沙烏地則展示它所謂攻擊使用的18架無人機和七枚巡弋飛彈的殘骸，表示這些巡戈飛彈射程700公里(465哩)，而且它們是從北向南發射，不可能來自葉門。

葉門位於沙烏地南面，伊拉克和伊朗位於北面，而美國和沙烏地都排除攻擊來自伊拉克。

沙國堅稱是伊朗幹的

沙烏地國防部發言人說，巡弋飛彈精準擊中目標，顯示遠超過青年運動叛軍的能力，而他們正追查確實的發動地點；但他拒絕表明，沙烏地官員是否相信伊朗終將證明是罪魁禍首。

觀察家說，沙烏地領導的阿拉伯盟軍與葉門叛軍作戰四年，盟軍雖火力強大，卻始終無法制伏叛軍，使沙烏地不敢輕易引發另一場戰爭。

伊朗一再撇清，宣稱它與攻擊行動無關，葉門叛軍則揚言要攻擊阿拉伯聯合大公國的「幾十個目標」，包括杜拜和阿布達比。阿聯是阿拉伯盟軍的重要成員。

美國官員說，美國政府斷定沙烏地受到的攻擊包括從伊朗發射的巡弋飛彈，而他們下周將向聯合國大會提出證據。

副總統潘斯重申川普總統的談話說：「我們不想跟任何人作戰，可是美國已準備就緒。」

美國媒體說，川普政府正考慮各種方案，包括向伊朗石油設施或革命衛隊發動網路攻擊或實體攻擊。