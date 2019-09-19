葉門叛軍放話攻擊杜拜 「隨時瞄準數十個目標」

2019-09-19 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合18日電



葉門叛軍，聲稱更多攻擊多個大城市。 法新社 分享 facebook

得到伊朗支持的葉門叛軍「葉門青年運動」(Huthi)在聲稱攻擊了沙烏地阿拉伯的煉油廠後，18日又威脅要攻擊阿拉伯聯合大公國(UAE)的數十個目標，包括高樓大廈林立的杜拜和首都阿布達比。

「葉門青年運動」軍方發言人薩里(Yahya Saree)表示：「我們宣布……我們有數十個UAE目標，包括阿布達比和杜拜，而且我們可能隨時瞄準這些目標。」

UAE參與由沙烏地阿拉伯為首對抗葉門青年運動的聯盟，歷時五年衝突仍難以結束，葉門也滿目瘡痍。

薩里指出：「如果你們希望你們的設施和無法承受一台無人機攻擊的玻璃帷幕大樓維持和平與安全，那就別插手葉門事務。」

葉門青年運動過去也數度威脅UAE，並宣稱發動多次攻擊，但未獲UAE官方證實。

葉門青年運動本周表示，他們對沙國煉油廠發動攻擊，使煉油廠陷入大火，將沙國每日總產油量砍半，不過華府和沙國皆否認此說法，並將矛頭指向伊朗。

葉門青年運動曾攻擊沙國數十次，他們的武器可以迅速靠近沙國，雖然沙國有高額軍事支出，仍易受到無人機攻擊。

不過沙國國防部發言人馬里奇(Turki al-Maliki)18日表示，上周用來攻擊沙國煉油廠的武器，攻擊範圍與精準度超出葉門青年運動的能力。

馬里奇指出，雖然伊朗試圖讓情況看似由葉門發動攻擊，但攻擊的無人機從北方而來，因此可排除南方鄰居。

不過薩里回應，他們從三個地點對沙國發動攻擊，並利用具長程能力的先進無人機。