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暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

選前被爆黑料 加總理杜魯多：29歲時不懂事！

2019-09-19 12:37聯合報 記者季晶晶╱即時報導

加拿大總理杜魯多爆出大醜聞，可能在選情緊繃之際造成影響：他18日承認，2001年參加「天方夜譚」化妝舞會時，畫黑臉打扮成阿拉丁，他並為此事道歉。

加拿大即將在10月21日舉行大選，杜魯多卻在此時被挖出他29歲當老師時的黑臉照。照片裡杜魯多的臉上、頸部和手上都塗黑，包著頭巾，身邊圍繞一群女子。

照片中，只有杜魯多一人將臉「抹黑」。這張可能引發種族歧視聯想的照片，立即衝擊杜魯多鼓吹多元包容和和諧寬容的形象。

杜魯多說：「我變裝扮阿拉丁，臉上有妝。我不該這樣做。 我該更明白事理，但沒有，我真的很抱歉。」

杜魯多在深夜新聞記者會上說：「我當時並不認為這是種族歧視，但現在認識到，這是種族主義者做的事。這是一件愚蠢的事，我對自己感到失望，我為自己做了這件事感到生氣。我希望我沒有這樣做，但我做了，我為此事道歉。」

他也承認，在表演哈利貝拉方提（Harry Belafonte）的招牌歌曲《Day-O》時，也有「化妝」。

美聯社報導，加國第三大黨新民主黨的黨魁、錫克裔的辛赫18日回應，杜魯多是在嘲弄民眾。他說，有些人現在還必須承受過去種族主義經歷的痛苦，例如因膚色而被嘲笑或被扯掉頭巾。

杜魯多當年的黑臉照曝光。取自Time網站
杜魯多當年的黑臉照曝光。取自Time網站
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加拿大種族歧視

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