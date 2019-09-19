英國申請身分沒保障 波蘭大使籲同胞回國

2019-09-19 13:15 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



2021年後歐盟公民若要留在英國必須申請英國身分，不過由於申請系統存在阻礙與問題，駐英波蘭大使表示，希望在英國的波蘭同胞能考慮回到波蘭。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 英國與歐盟已達成協議，若要在2021年之後留在英國，歐盟公民必須申請英國身分，其中已在英國連續居住滿五年者可申請「定居身分」，未滿五年者則只能先申請「預定居身分」。對這項新規定，波蘭駐英國大使謝科斯基16日發表公開信，希望居住在英國的波蘭人能認真考慮回到波蘭的選項。

英國身分申請不容易

根據《半島電視台》報導，目前有350萬歐盟公民居住在英國，而依據英國與歐盟達成的協議，他們享有的權利到2020年底以前都不會發生變化，但若之後要繼續留在英國就必須申請英國身分。英國內政部上週公佈，已有超過150萬人申請到英國身分，但有申請者認為，申請系統並沒有像英國政府所承諾的那麼容易，且有許多問題。

謝科斯基表示，目前有42％的歐盟公民僅拿到「預定居身分」，讓他們在英國的未來充滿不確定性。也有消息指出，許多歐盟公民即使已居住在英國十年以上，在申請「定居身分」時，仍可能因為證明文件不足等問題遇到困難。不過英國政府則堅決表示，申請系統沒有問題。

波蘭對人才的重視

根據《CNN》報導，謝科斯基在公開信中表示，波蘭目前經濟快速成長，讓公民有愈來愈多的發展機會及愈來愈好的生活條件。另外，自從波蘭在15年前加入歐盟後，波蘭政府為防止人才流失，取消了大約200萬名年輕勞工的所得稅，可見其對留住人才的重視。

根據《BBC》報導，波蘭在2004年加入歐盟後，移民英國的公民大幅增加，當時波蘭國內的失業率是20％且所得僅有英國的四分之一。目前波蘭的失業率大約是3.8％，不過英國成年人所得的中位數仍是波蘭的3到4倍。

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