沙特展示機體殘骸 美國支持沙特「自我防御」

2019-09-19 13:16 德國之聲 德國之聲



19日，美國國務卿蓬佩奧在自己的推特上說，他在和沙特阿拉伯王儲薩勒曼見面時告訴他，美國支持沙特阿拉伯進行「自我防御」，也說伊朗的舉動不會被容忍。

沙特阿拉伯的官媒SPA報導，蓬佩奧譴責該攻擊行動並支持沙特阿拉伯邀請國際專家到沙特進行進一步調查。 王儲薩勒曼則強調，伊朗針對油田的攻擊是為了要動搖區域經濟，傷害全球的能源供應與經濟。

前幾天，在特朗普宣稱要執裁伊朗之後，美國國務卿蓬佩奧與沙特代表會談。 美國認為針對沙特阿拉伯的攻擊是來自於伊朗或是它所支持的代理人。 在沙特阿拉伯公開他們的調查結果之後，蓬佩奧說:「這是伊朗的攻擊。 」他在飛機上告訴記者這是「戰爭行為」。

沙特展示機體殘骸

沙特阿拉伯周三展示了一些燒焦的機體殘骸，聲稱它們就是這個月攻擊煉油裝置的無人機和巡弋飛彈。 沙特阿拉伯表示他們的兩個油田總共遭到18架無人機與7枚巡弋飛彈攻擊。

沙特國防部发言人說，現在找到的武器殘骸包括伊朗的"三角洲翼"（Delta Wing）無人機，以及亞阿裡(Ya Ali)巡弋飛彈。 國防部发言人馬利基(Turki al-Malki)在記者會上說: 「這些攻擊都是從北面发動，毫無疑問是由伊朗支持。 」他說:「在你們眼前的這些證據讓這件事情毋庸置疑。 」

在油田遭到攻擊的當天，也門的伊斯蘭什葉派反政府組織胡塞武裝部隊出面認責。 胡塞武裝部隊是由伊朗支持，在也門與沙特支持的團體爭奪政權的組織。 但是沙特國防部長馬利基認為，這項攻擊不可能從也門发動，胡塞的說辭只是為了掩護伊朗。 此前，美國也稱伊朗要對沙特國有康采恩阿美公司（Aramco）兩個煉油裝置受攻擊事件負責。 雖然也門胡塞武裝自稱對上周六的攻擊行為負責，但美國政府表示不信。 《紐約時報》報道說，衛星圖片可證明，攻擊來自伊朗方向。

伊朗總統的发言人則說沙特阿拉伯是被誤導了，甚至批評沙特阿拉伯對導彈和無人機是在哪裡制造與发射一無所知，也沒有妥善解釋為什麼沙特無法偵測並攔截攻擊。

這項攻擊行動造成沙特產油嚴重下降，國際油價上漲。 現在，沙特阿拉伯官媒周三報導，該國實質領袖，也就是王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)，認為攻擊事件是對國際意志的考驗。

羅法/楊威廉(德新社、法新社、美聯社、路透社)

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