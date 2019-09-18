太天真? 英軍橄欖球隊參拜靖國神社

2019-09-18 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國現役官兵組成的橄欖球隊跑去參拜日本東京靖國神社，被英國駐日本大使麥登（Paul Madden）訓誡，要求日後不得參拜任何神社。