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大選失利 以色列總理宣布取消參加聯合國大會

2019-09-18 22:51聯合報 記者張佑生╱即時報導

以色列國會大選18日開出91%的選票顯示，前參謀總長甘茨率領的政治聯盟「藍白聯盟」拿下32席，領先總理內唐亞胡「聯合黨」的31席，左右兩大集團各拿下56及55席，都未能超過120席半數的門檻。掌權超過10年的內唐亞胡力爭組閣權，但國內外媒體一致看衰，宣稱內唐亞胡的時代已經結束。

影響所及，以色列總理府18日宣布，內唐亞胡決定取消出席下周的紐約聯合國大會。

以色列總理內唐亞胡對大選結果感到失望。美聯社
以色列總理內唐亞胡對大選結果感到失望。美聯社
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