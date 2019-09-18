歐盟主席猛失言 比利時人要求道歉

2019-09-18 19:52 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



比利時的布魯塞爾是歐盟總部所在地。圖為布魯塞爾大廣場。（photo by Pixabay） 分享 facebook 歐盟主席榮克因批評比利時人遭撻伐，民眾要求道歉！榮克是於17日受訪時直言「法語人士在比利時荷語區不受歡迎」，批評比利時人不懂包容，而引發軒然大波。比利時人認為此言論在撕裂國內族群，批評者表示，身為歐盟的要員不該發表這種歧視性言論。

語言與族群

根據《歐洲新聞台》報導，歐盟執委會主席榮克一番「法語人士在比利時荷語區不受歡迎」的言論，在比利時激起一陣軒然大波並要求其道歉。

這位即將離任的歐盟執委會主席，受L'Echo商業報訪問表示，他上禮拜在比利時的沿海城市商家被迫說德文，而這區域是說佛萊明語（比利時荷蘭語）的大區。並表示看過一份觀察，指出比利時內各語言族群間越來越不友善。

比利時是一個聯邦國家，由北部使用荷蘭語的佛萊明大區及南部講法語的瓦隆大區組成。佛萊明大區則在近幾年有日漸增長的獨立聲浪。榮克說：「現在的比利時不這麼友善了，所以我說德文，他們對德語人士的包容，遠大於法語人士。」

歧視言論惹議

據《每日快報》報導，榮克指出比利時有許多族群，而且彼此不認為隸屬同一國家，佛萊明人特別嚴重。後繼續說道：「比利時曾是種族融合的最佳典範，可惜這已經不是事實了，我也很難過。但我依然為比利時感到驕傲，因為這裡有著天資聰穎又有才華的人們。」

榮克的卸任訪問，則顯得有些「健談」，他甚至把矛頭轉向英國，表示：「英國從一開始就不完全屬於歐洲，他們只是兼職的歐洲人，我們需要的是完整的歐洲人。」

數個比利時地方族群已強烈表示反對他的言論，並要求這位來自盧森堡的政治人物道歉。比利時一座靠海城市市長托梅林則表示「這話很奇怪」，並回應：「大家在這裡都很受歡迎，無論他們想說哪種語言。」佛萊明大區政治人物戴德克也表示，這種發言不適合從歐盟執委會主席口中說出。

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