大選出口民調 納坦雅胡仍落後甘茨

2019-09-18 19:00 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



以色列大選的出口民調顯示，納坦雅胡落後於競爭對手甘茨。（photo by President of Russia） 分享 facebook

以色列大選複製5個月前的結果？18日以色列選舉的出口民調顯示，納坦雅胡再次落後於競爭對手甘茨。納坦雅胡在4月9日大選未能組建政府後，以色列史上首次同年舉行兩次選舉，人民認為這是對納坦雅胡總理的信任公投。

以色列媒體最近公佈的民意調查顯示，以色列聯合黨將可贏得32個席位，政黨聯盟「藍與白」將贏得31個席位。為了贏得第5個任期，納坦雅胡需要右翼派系支持，甘茨則需要中左翼集團的支持，但專家評估兩人都無法獨自組建新政府，唯一的選擇可能是組建大聯合政府。

勝選未必當總理

根據《半島電視台》報導，以色列的588萬（約佔68%）的合格選民參加投票，以選出將領導第22屆議會的政黨。投票於當地時間晚上10點關閉11,163個投票站，共有31個政黨參與競選120個席位。一旦最終結果計算完畢，就會公佈120名議員。

以色列總統魯文·李佛林將根據議會新成員建議，決定誰將獲得組建新政府的權柄，通常是贏得最多席位政黨的領導者，但若李佛林認為此人無法從小黨獲得足夠的支持，來控制議會至少61個席位，他可能會把這個任務交給其他人。因此，勝選政黨的領導人未必是新總理。

納坦雅胡讓步

右翼以色列聯合黨領導人納坦雅胡，對決他長年來最難纏的對手、前軍事首席本尼·甘茨與其政黨聯盟「藍與白」。據報，納坦雅胡上週打算推遲選舉，並贊成在加薩走廊發動軍事奇襲，但在司法部長介入、通知總理後，通過電話的口頭同意不足以讓以色列參戰，納坦雅胡讓步了。

根據《BBC》報導，以色列選舉的出口民調顯示，納坦雅胡落後於競爭對手甘茨，初步結果將於18日和下週的最終結果公佈，以色列面臨的情況與4月份相同，納坦雅胡及其右翼集團未能獲得61席多數票。

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