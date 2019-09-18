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以色列大選結果 勢均力敵

2019-09-18 19:52德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）多個預測結果顯示，在剛剛結束的以色列議會選舉中，保守主義的政府首腦內塔尼亞胡及其挑戰者--前國防軍總參謀長本尼·甘茨（Benny Gantz）的得票率不相上下。根據預測結果，在下屆議會中，內塔尼亞胡的利庫德集團將擁有30至34個議席；甘茨領導的藍白黨將有32席至34席；第三大黨將是阿拉伯"聯合名單"黨，有議席11至15席。

根據預測結果，利伯曼（Avigdor Lieberman）為首的極右政黨"我們的家園以色列"將獲得8至10個議席。該黨有可能扮演天平秤砝碼角色。因為，以色列面臨與今年4月大選後出現的同樣的各方勢均力敵的局面。利伯曼對支持者們表示，應建立一個"全國統一政府"--他的世俗民族主義政黨與利庫德集團和甘茨的中右名單黨的執政聯盟。

有可能以微弱多數領先現任總理的甘茨也表示，贊同建立大聯合政府。他對歡呼雀躍的支持者說，還需等待最終計票結果，但應盡快磋商組建一個"廣泛的統一政府"。他說，他將在未來數天同利伯曼和其他可能的組閣伙伴會晤。他表示，他的目標是，使以色列社會重新團結。

內塔尼亞胡也宣布，他願意在未來數天就組建一個"強有力的政府"啟動談判，目標是，阻止出現一個"危險的反猶太復國主義政府"。

甘茨態度

大選前，甘茨曾多次表示，他不會同內塔尼亞胡合作。作為原因，這位前軍方領導人指出，內塔尼亞胡受到腐敗指控。現年69歲的內塔尼亞胡從2009年以來一直擔任總理。在社會議題上，甘茨的立場與內塔尼亞胡全然不同。但是，涉及安全政治，倆人間幾無區別。甘茨和內塔尼亞胡均極力爭取中右選民。

以色列有選民640萬。第22屆議會共有議席120個。至中歐時間周二（9月17日）21時止，共有69.4%的選民投了票，比4月份的選舉投票率增加了1.5%。在4月的大選後，內塔尼亞胡的右翼宗教陣營雖擁有多數，但未能成功組閣。

"比比"可能坐牢

在此次選戰中，內塔尼亞胡再度发出激烈反阿拉伯言論。同時，他又試圖給選民留下國務活動家的印象，強調他與美國總統特朗普和克裡姆林宮領導人普京均關系密切。在選戰最後幾天，內塔尼亞胡又引起轟動：他宣布，如果選舉獲勝，他會"立刻"將被佔約旦河西岸地區的約旦河谷並入以色列版圖。

然而， 民間被稱為"比比"的他大有可能會蹲班房。這位任期總共已達13年的以色列在職時間最長的總理也有可能成為該國首位下獄的在任總理。以色列司法當局已對他提出起訴。該國總檢察官曼德爾布利特（Avischai Mandelblit）要求立案，調查對他的受賄、欺詐和濫用信任的指控。對內塔尼亞胡的首次庭審計劃於10月舉行。斷然否認所有指控的這位政府首腦稱這是一種政治"獵殺女巫"行為。

現在，國家總統利夫尼將決定，授權何人組閣。通常情況下，最大議會政黨的領導人擁有組閣權，並有4個星期時間組成聯合政府，但也可以申請延長兩星期。下屆政府不會早於下月底組成。

凝煉/李魚（德新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

以色列

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