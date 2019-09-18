中國拆散維族家庭 五團體籲聯合國向北京施壓

2019-09-18 19:50 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）人權觀察、大赦國際、國際法律家委員會、國際人權聯盟及世界維吾爾大會等組織周二 (9月17日) 发布一封給聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 的聲明，呼籲他在聯合國大會期間， 公開譴責中國的新疆再教育營政策，並要求中國立即關閉這些再教育營。 這五個團體強調，新疆再教育營是目前最迫切必須被解決的人權災難之一，而古特雷斯的公開表態對相關行動來說非常重要。

此外，這五個團體也提醒古特雷斯別采取任何會合理化中國政府論述的行動。 中國政府過去幾個月不斷強調，他們在新疆推行再教育營政策是為了維穩及打擊極端主義。 人權觀察的執行董事羅斯 (Kenneth Roth) 表示：「古特雷斯應該運用他的職權來要求中國政府立即關閉新疆再教育營。 他應該譴責中國霸凌少數民族穆斯林的行為，並堅守人權的原則。 」

被迫與孩子失聯

人權觀察周一 (9月16日) 发布新的調查，发現中國政府已將無數父母遭關押或被迫流亡的維吾爾孩童，安置於寄宿學校或孤兒院，而這些通常是在沒經過父母同意的情況下做出的決定。 人權觀察中國部主任理查德森 (Sophie Richardson) 表示：「中國政府強迫拆散維吾爾兒童與家人的手段，應該是北京的新疆政策中最慘忍的部分。 中國政府應該盡快讓這些孩童與在國內的親人團聚，或是准許他們與在海外的父母相聚。 」

人權觀察訪問了多個原本住在新疆、但目前流亡海外的穆斯林家庭，其中一些父母透過網絡上的視頻，證實自己困於新疆的孩子已被中國政府送到寄宿學校。 目前流亡土耳其的土赫提 (Abdurahman Tohti) 自從2016年8月便與他的兒子與女兒失聯，而今年1月，他在網絡上一個視頻中，看到他兒子在一所學校用中文回答問題。 他告訴人權觀察：「我希望與我的孩子團聚，但我很怕我如果此生能與他們重逢時，他們可能已不認識我，因為他們已完全融入中國文化。 在他們眼中，我是他們的敵人。 」

同樣流亡土耳其的阿奇茲 (Abdul Aziz) 自從2017年7月起，便因為政府關押了他妻子而同他的四個孩子失聯。 據他了解，他最年長的孩子與他妻子的母親住在新疆，但他無法確認剩下的三個孩子在何處。 此外，他也不清楚自己的兩個兄弟身在何處。 阿奇茲告訴人權觀察：「當我們全家人在一起時，我至少每天能見他們一次。 每當我回到家時，他們都會沖向我並給我擁抱。 但他們現在身在何處？ 他們死了或是病了嗎？ 我現在只希望此生能再與我的妻子跟孩子團聚。 」

人權觀察的調查发現，新疆政府公開的文件中，並未提供太多與安置維吾爾孩童相關的訊息。 根據現有信息，外界並無法得知這些決定是否得到家人的同意，也無法清楚知道主導這些決策的是哪個政府機關。

數據顯示，新疆政府近期開始大量建造兒童福利機構或寄宿學校。人權觀察的調查結果也顯示，新疆政府過去三年在維吾爾人聚集地區，開始大量提升幼兒園的入學率與擴建不少校園。 他們擔心這樣的政策，會迫使穆斯林孩童喪失自身語言與享受自己文化的權利，因為學校裡教授的都是中文跟中國文化。

人權觀察重申，雖然各國政府有義務提升國民的教育水平，但中國政府不該透過拆散家庭來達到此目的。 聯合國兒童權利公約也明文規定家庭是能確保孩童安全成長的最佳環境，政府不該在家長未虐待孩童的前提下，強行拆散孩童與家人。 人權觀察的理查德森表示：「各國政府應該譴責中國對這些家庭所造成的傷害，而他們也應該清楚向中國政府表明，讓家庭團聚是基本人權。 」

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