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打擊網絡投資詐騙 菲律賓再圍捕300多名中國人

2019-09-18 16:42德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）菲律賓移民局周二（9月17日）晚間表示，在周一的行動中，有324名中國公民在巴拉望島普林塞薩港被捕。該移民局稱，在8家酒店等娛樂場所進行了圍捕，這些中國人“在非法活動中被捕”。

菲律賓移民局局長莫倫特（Jaime Morente）還說，被拘捕者中，大多數似乎都沒有合法居留證件，將被驅逐出境。他還表示將繼續打擊、根除非法居留者，特別是那些從事未經授權的網絡游戲、進行網絡欺詐和投資詐騙的人。

菲律賓官方在上周曾通報稱，該國移民局在打擊網絡投資詐騙的行動中逮捕了277名中國人。據報道，這個詐騙團伙已經導致大量人上當受騙。

中國大使館配合菲律賓當局搜捕

據美聯社此前報道，9月11日，菲律賓執法人員在賓首都馬尼拉附近的帕西格市實施了搜捕行動。此前中國大使館向菲律賓官方提供了情報。中方稱，被詐騙團伙坑害的中國受害者人數超過1000人。

菲律賓移民局專員莫倫特（Jaime Morente）說，他一開始下令逮捕4名中國人，但是執法者最終抓捕了273名嫌疑人，這些人涉嫌"從事非法在線業務"。

美聯社報道稱，中國官方已經宣布撤銷被捕人員的護照，這些人將被視為非法勞工。菲律賓移民局方面表示，這些人將受到指控並被關押在一所移民局監獄裡等待被驅逐出境。

菲律賓移民局專員莫倫特說："這些人待在菲律賓會對菲律賓的公共安全構成威脅。"他還說："這些犯罪分子都會被逮捕、被引渡，都會被列入黑名單，再也不能進入菲律賓。"

中國正在加強對中國人在包括菲律賓在內的亞洲其它國家的刑事犯罪的打擊。數以千計的中國人跑到菲律賓參與互聯網非法投資詐騙活動。

上個月，中國大使館表示，大量中國人被招募到菲律賓從事博彩業，但是其中多數人根本沒有工作許可。在線賭博和在線游戲多數是服務於中國大陸的客人。

中國大使館說，中國的資金非法流向菲律賓從事一些犯罪活動，例如招募中國人去從事網絡博彩。而被招募的中國人又會遭到虐待，他們的護照被扣，人身被囚禁，還會遭到毆打。

在重新審查合同、安全以及法律問題期間，菲律賓的娛樂和博彩業公司暫停向海外博彩機構发放營業許可。菲律賓博彩管理機構方面表示，2016年到2018年，菲律賓政府從博彩業獲得的稅收達到近2.35億美元。

洪沙王凡/樂然 （美聯社，法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

菲律賓詐騙

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