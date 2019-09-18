印巴衝突未解 印度要收回克什米爾主權

2019-09-18 17:34 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



克什米爾議題成了印巴衝突的政治角力點，圖為印度外交部長蘇傑生。（Photo by Pinterest） 分享 facebook 印巴衝突難以化解，克什米爾的主權恐再受政治角力的牽動！印度外交部長17日強調，巴基斯坦控制的克什米爾領地應當屬於印度管轄，並期望在未來收回主權。印度上個月才宣布廢除憲法條文，收回其控制的克什米爾領地的自治權，但巴基斯坦不放棄，表示應由聯合國調解。

克什米爾主權爭議

根據《波斯灣新聞》報導，印度外交部長蘇傑生日前表示，「我們對巴屬克什米爾的立場始終明確：巴基斯坦控制的克什米爾是印度的一部份，」他也提到，印度期望未來會對該區擁有「實體管轄權。」而對於巴基斯坦近來企圖讓克什米爾議題國際化的舉動，蘇傑生先前表示自己不擔心外界的看法。

就目前的局勢，克什米爾受到了印巴兩國的控制，其中印度掌控了東部克什米爾山谷的部分，而巴基斯坦則是佔有西部的楔形領土，新德里稱之為巴據克什米爾（Pakistan-occupied Kashmir）。

印巴衝突難解

印度上個月才宣布取消印屬克什米爾的自治地位，在國際上引起軒然大波。根據《路透社》報導，巴基斯坦外交部發言人對此回應，表示其政府對克什米爾的立場沒有改變，也就是希望該地的領土爭議能由聯合國來調解。

印巴這兩個擁有核武的國家曾為了克什米爾兩度開戰，巴基斯坦譴責印度恣意改變印屬克什米爾的地位，以及隨後對抗議者的鎮壓，而印度外交部則是回應，印屬克什米爾屬於印度內政問題，真正該討論的議題是如何解決來自巴國的恐怖主義。

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