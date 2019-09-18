阿富汗總統造勢 神學士自殺攻擊釀48死

2019-09-18 16:26 世界日報 編譯中心╱綜合17日電



阿富汗即將選舉，塔利班兩起自殺炸彈攻擊奪48命。 路透社 分享 facebook

神學士（Taliban）自殺炸彈客今天發動兩起爆炸案，造成至少48人死及數十人傷，其中一起爆炸針對阿富汗總統甘尼與喀布爾其他候選人的造勢大會。神學士民兵警告，將有更多選舉暴力在前面等著。

第一起攻擊時，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在首都北方的巴萬省（Parwan）對支持者演講，一名摩托車騎士在造勢大會的檢查哨引爆自殺炸彈，造成26人死亡及42人受傷。甘尼的助理指出，總統本人毫髮無傷。民兵組織神學士宣稱犯案

巴萬省省級醫院院長桑金（Abdul Qasim Sangin）表示：「死者包含婦女及孩童，大多數受害者似乎都是平民。救護車仍在運行，傷亡人數還可能攀升。」

僅一小時之後，在喀布爾市中心美國大使館附近又發生另一起爆炸，神學士聲稱是他們所為。當局最初並未發布傷亡數字，但後來說有22人死亡與38人受傷。

神學士發給媒體聲明說，今天兩起爆炸是他們幹的。發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，甘尼造勢大會附近的攻擊行動是蓄意的，目標是要破壞28日將舉行的大選。

巴萬省省級醫院院長桑金（Abdul Qasim Sangin）表示，婦女與孩童也在傷亡名單中，總統則毫髮無傷。甘尼隨後譴責攻擊行為，他表示，這事件證明神學士根本沒有意思要和解。

神學士過去已警告民眾不要參與選舉投票，並揚言會針對競選活動和投票站發動攻擊。

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