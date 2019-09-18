英國前首相罵強生騙子 「脫歐只為利己」

2019-09-18 16:19 世界日報 編譯中心╱綜合17日電



英國前首相卡麥隆表示，強生是騙子，支持歐只為政治利益。 路透 分享 facebook

英國前首相卡麥隆（David Cameron）近日出版了他的從政回憶錄，當中痛罵現任首相強生「是個騙子」；另外他在接受英國ITV電視台的專訪時也表示，不後悔當初推動脫歐公投，他拒絕為如今的脫歐僵局負責，認為最大的問題在繼任的首相梅伊以及脫歐派身上。

星期日泰晤士報（Sunday Times）曝光了卡麥隆的回憶錄，卡麥隆在書中指控強生在脫歐公投期間搖擺不定，根本不相信脫歐，強生還曾傳簡訊給卡麥隆說，「預期脫歐公投會像一隻被壓在耙子底下的癩蛤蟆一樣落敗」，但強生為了塑造出自己愛國民族主義者的形象，選擇支持脫歐以利他的政治生涯，無所不用其極拉票的行徑也讓卡麥隆看了後痛批「太惡劣」。

英國ITV電視台16日則播出了卡麥隆下台後首次電視專訪，卡麥隆在訪談中抨擊強生暫停國會的決定，痛批這讓保守黨陷入一片「災難」。卡麥隆在專訪中也表示，英國到底要留歐或是脫歐，一直爭論不休，「遲早必須解決這個問題」。在他當年率領保守黨贏得國會大選後，他認為是時候處理了，因此啟動脫歐公投，他表示不後悔這麼做。但眼看10月31號大限逐漸逼近，脫歐仍陷僵局，如果最後無協議脫歐，那將是「糟糕的結果」，因此他支持英國應該要舉行二次脫歐公投。