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南韓驚爆非洲豬瘟 A肝也肆虐

2019-09-18 16:09世界日報 編譯中心／綜合17日電

南韓驚爆非洲豬瘟、A肝。 路透社
南韓驚爆非洲豬瘟、A肝。 路透社
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亞洲第四大豬肉消費國南韓表示，在鄰近北韓的一處養豬場首度發現確診的非洲豬瘟病例，成為最新一個淪陷為非洲豬瘟疫區的國家；不只有非洲豬瘟，南韓還爆發A型肝炎疫情，今年患病人數已達1.4萬人，經調查發現感染源是受汙染的醃漬貝類，當局已緊急下令停止食用及流通。

南韓農林畜產食品部長金炫秀17日表示，在京畿道坡州市的首起病例確診後，當局已提高非洲豬瘟疫情警戒至最高水準的「嚴重」，並於當地上午6時30分起，勒令封鎖全國養豬場48小時。當局表示，將消毒全國6300座養豬場，並檢查豬隻的身體狀況。

南韓當局證實，坡州市養豬戶16日下午送檢的五頭豬隻感染非洲豬瘟，距離北韓今年5月底傳出首起豬瘟案例相距不到四個月。金炫秀說，當局已啟動流行病學調查，試圖找出豬瘟出現在境內的原因。他說，傳出疫情的農戶沒有用廚餘作為餵豬的飼料、該養豬場沒有窗戶，且設有圍籬防止家豬與野豬接觸，養豬場主人也從未出過國。

此外，南韓A型肝炎疫情自年初持續上升，5月底開始每周新增病例數都以500例以上計算，今年截至第36周累積報告1萬4325例，自2009年後，再次累積逾萬例，近四周病例分布以京畿道4450例為多，其次為首爾及大田病例數也都超過2000例。

非洲豬瘟養豬場南韓

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