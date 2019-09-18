前首相卡梅倫：二度脫歐公投或為良藥

2019-09-18 13:37 德國之聲 德國之聲



前英國首相卡梅倫認為，安排舉行第二次公投或可以解決英國退出歐盟之中懸而不決的沖突。在辭職3年後接受的首次采訪中，這位保守黨人士強調，無協議脫歐不是好事，應予避免。

在他的主持下，英國於2016年6月舉行了有關脫歐的全民公決，投票結果：52%的公民贊同退出歐盟，48%的人反對。此前，卡梅倫在保守黨內疑歐派的壓力下同意舉行公投，但他本人則強烈主張英國應留在盟內。隨著公投結果出爐，卡梅倫黯然下台。

不支持約翰遜的做法

這位前首相為那次公投作了辯護。卡梅倫對《泰晤士報》說，為重新探討英國同歐盟的關係，舉行那次公投完全必要，但目前的不確定性讓他非常擔心。他說，脫歐協議的談判陷入僵局，讓他"非常痛苦"，因此，必須尋求某種途徑，消除障礙，第二次公投或可提供幫助。

現任首相約翰遜堅持在10月31日實現退盟，必要時，不惜無協議。為實現這一目標，約翰遜安排國會議員強制休假。此外，他開除了保守黨內不同意他的路線的"反叛者"的黨籍。

自己亦是保守黨成員的卡梅倫批評了約翰遜的做法。他強調，"這些我都不支持"。

英國國會新近通過一項法案，阻止約翰遜無協議脫歐。有序脫歐難產的主要原因是愛爾蘭問題。根據迄今達成的脫歐協議，英國脫歐後，在愛爾蘭共和國和屬於英國的北愛地區之間將出現歐盟外部邊界，而"回止"條款要避免在那裡出現有形邊檢。該條款引起爭議。

"女孩般爭強好勝"

約翰遜和卡梅倫之間有著歷時多年的競爭關係。倆人在精英學校--伊頓公學上學時便相識，其競爭關係似乎一直持續迄今。不久前，一份政府文件爆光，根據該文件，約翰遜曾描述自己的這位前任"女孩般爭強好勝"。

下周，卡梅倫將出版自傳"For the Record"。在書中，這位前首相為他當年決定就英國的歐盟成員國問題舉行全民公投作了辯護。他指出，"問題必須得到澄清。我想，（早晚都）會有全民公投"。他說，辭職逾3年來，自己沒有哪一天未回顧那次失敗的公投。卡梅倫在書中寫道："我憂慮深深，不知還會發生什麼。"

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