韓媒：金正恩8月曾去信邀請川普訪問平壤

2019-09-18 13:42 德國之聲 德國之聲



據韓國媒體周一援引外交人士報道稱，朝鮮領導人金正恩在8月份給美國總統川普寄去的一封信中，邀請對方到平壤訪問。川普和金正恩雖已進行過兩次正式的雙邊峰會，但是朝鮮去核問題談判陷入停滯。

據韓國《中央日報》報道，金正恩在8月的第三個星期發出的這封信函中邀請川普到朝鮮首都平壤進行訪問。該報援引了一位匿名的消息人士。

川普曾在8月9日表示，自己從金正恩那裡收到了一封"非常美好的信"。

但美方並未透露在8月份還曾收到來自平壤的第二封信函。

從去年6月至今，川普和金正恩已經見過三次面，討論如何解決朝鮮導彈和核試驗引發的危機，但是目前並未取得實質性的進展。

前兩次會面是正式的雙邊會談，其中今年2月在越南的會晤因為雙方分歧過大而中斷。美國要求朝鮮盡快推進去核化，而朝鮮則要求盡快減輕制裁。

6月30日，兩位領導人在朝鮮和韓國之間的非軍事區進行了第三次會面，雙方在這次短暫的非正式交談中一致同意重啟工作級別會談，但相關談判並未得以重啟。

從6月底的會晤至今，朝鮮方面又進行了數次短程導彈試射。

白宮、美國國務院和朝鮮駐聯合國代表處尚未對相關消息做出回應。

工作磋商必須先行

據朝中社報道，朝鮮外交部一名高級官員周一表示，與美國工作級別官員之間的"良好會談"可能在幾周內就會進行。

朝鮮外務省第一副相崔善姬上周曾表示，平壤願意在本月下旬與美方展開"全面會談"。

川普之前多次表示，願意在今年的某個時間會見金正恩。

韓國外長康京和周一在被問及有關邀請信函事宜的時候表示，"對於這封信有詳細的解釋"，但是她拒絕透露更多信息。在任何的工作級別磋商開始之前，川普和金正恩會晤的可能性不大。

"當時在河內的峰會上，即使在進行了工作磋商之後，兩位領導人也沒有達成任何協議"，康京和表示，"為了保證下一次美朝領導人會晤的成功，（在峰會之前）雙方的工作磋商團隊必須先期進行會談，就峰會可能達成的結果進行初步的討論。"

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