親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

韓媒：金正恩8月曾去信邀請川普訪問平壤

2019-09-18 13:42德國之聲 德國之聲

據韓國媒體周一援引外交人士報道稱，朝鮮領導人金正恩在8月份給美國總統川普寄去的一封信中，邀請對方到平壤訪問。川普和金正恩雖已進行過兩次正式的雙邊峰會，但是朝鮮去核問題談判陷入停滯。

據韓國《中央日報》報道，金正恩在8月的第三個星期發出的這封信函中邀請川普到朝鮮首都平壤進行訪問。該報援引了一位匿名的消息人士。

川普曾在8月9日表示，自己從金正恩那裡收到了一封"非常美好的信"。

但美方並未透露在8月份還曾收到來自平壤的第二封信函。

從去年6月至今，川普和金正恩已經見過三次面，討論如何解決朝鮮導彈和核試驗引發的危機，但是目前並未取得實質性的進展。

前兩次會面是正式的雙邊會談，其中今年2月在越南的會晤因為雙方分歧過大而中斷。美國要求朝鮮盡快推進去核化，而朝鮮則要求盡快減輕制裁。

6月30日，兩位領導人在朝鮮和韓國之間的非軍事區進行了第三次會面，雙方在這次短暫的非正式交談中一致同意重啟工作級別會談，但相關談判並未得以重啟。

從6月底的會晤至今，朝鮮方面又進行了數次短程導彈試射。

白宮、美國國務院和朝鮮駐聯合國代表處尚未對相關消息做出回應。

工作磋商必須先行

據朝中社報道，朝鮮外交部一名高級官員周一表示，與美國工作級別官員之間的"良好會談"可能在幾周內就會進行。

朝鮮外務省第一副相崔善姬上周曾表示，平壤願意在本月下旬與美方展開"全面會談"。

川普之前多次表示，願意在今年的某個時間會見金正恩。

韓國外長康京和周一在被問及有關邀請信函事宜的時候表示，"對於這封信有詳細的解釋"，但是她拒絕透露更多信息。在任何的工作級別磋商開始之前，川普和金正恩會晤的可能性不大。

"當時在河內的峰會上，即使在進行了工作磋商之後，兩位領導人也沒有達成任何協議"，康京和表示，"為了保證下一次美朝領導人會晤的成功，（在峰會之前）雙方的工作磋商團隊必須先期進行會談，就峰會可能達成的結果進行初步的討論。"

本文章由德國之聲授權提供】

川普金正恩平壤

相關新聞

慘況曝光！美俄若爆核戰 45分鐘內死3400萬人

2019-09-18 12:10

影／非洲豬瘟爆發 菲國全民美食烤全豬乏人問津

2019-09-18 12:22

民主轉型未帶來言論自由 緬記者：國家仍由「罪犯」掌權

2019-09-18 13:50

聯合國專家：羅興亞人受到種族殺戮威脅

2019-09-18 13:45

約翰遜會容克：「脫歐」尚無突破

2019-09-18 13:44

前首相卡梅倫：二度脫歐公投或為良藥

2019-09-18 13:37

沙特油田遭襲事件：海灣局勢激化 地緣格局變遷

2019-09-18 13:35

紐時分析／想打伊朗？川普的挑戰：他的話能信嗎？

2019-09-18 11:40

總理沒人支持！西班牙將舉行四年第四次國會選舉

2019-09-18 11:38

聯國：翁山蘇姬可能因反人類罪面臨起訴

2019-09-18 10:04

索羅門與台斷交 彭斯拒絕會見索國總理

2019-09-18 09:42

龐培歐前往沙國 討論對伊朗報復行動

2019-09-18 09:24

又一國淪陷！南韓驚爆非洲豬瘟

2019-09-18 00:06

沙國油廠遇襲 川普改口：找伊朗談判

2019-09-17 23:49

強生能否暫停國會 最快本周判決

2019-09-17 23:49

強生稱脫歐談判很快展開 歐盟打臉：近日並未安排會談

2019-09-17 23:34

這個國家 全體民眾個資都外洩

2019-09-17 23:19

法西颱風重創日本千葉 最快20日全面恢復供電

2019-09-17 22:50

第一次! 新加坡出現2家米其林3星餐廳

2019-09-17 22:39

南韓法部務長陷醜聞 女兒實習2周就能發表國際論文

2019-09-17 21:49

傳美提供情報顯示 對沙國石油設施攻擊來自伊朗

2019-09-17 21:23

川普揭金正恩為何介意被叫小火箭人 多國領袖目瞪口呆

2019-09-17 21:05

西班牙公民黨願談判 化解政治僵局

2019-09-17 19:16

各國大使籲冷靜 美伊沙三國關係和緩

2019-09-17 19:15

前美國大使：該好好解釋油廠遇襲的是沙烏地阿拉伯

2019-09-17 18:38

中東局勢升溫 安倍晉三本月下旬會晤伊朗總統

2019-09-17 17:35

沙國油田被炸受衝擊 中國低調籲各方克制

2019-09-17 16:23

強生躲抗議 盧森堡總理獨撐記者會嘲諷

2019-09-17 14:49

能精準打擊 伊朗飛彈、無人機威脅大

2019-09-17 14:20

盼外交解決 川普改口：不想對伊朗開戰

2019-09-17 14:17

爭奪主權 俄國在北極部署S-400飛彈

2019-09-17 14:11

我國5月已查驗南韓肉品 僅剩日本未管制

2019-09-17 14:09

南韓爆首例非洲豬瘟 帶豬肉品入台最少罰20萬

2019-09-17 14:02

影／槍已退膛？沙國油田攻擊案 川普：不尋求新衝突

2019-09-17 12:52

「非洲豬瘟」攻破兩韓邊境！南韓坡州證實死亡疫情

2019-09-17 11:41

伊朗先進飛彈、無人機能精準打擊基設 中東對手超擔心

2019-09-17 10:37

川普：可能不會前往平壤赴約 金正恩會樂意來美國

2019-09-17 10:22

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43
看更多

熱門文章

索羅門與台斷交 彭斯拒絕會見索國總理

2019-09-18 09:42

前美國大使：該好好解釋油廠遇襲的是沙烏地阿拉伯

2019-09-17 18:38

蓋茲捐款已超過1兆元 為何印鈔模式依然火力全開？

2019-09-17 17:16

川普揭金正恩為何介意被叫小火箭人 多國領袖目瞪口呆

2019-09-17 21:05

美國兒童槍擊案拉警報！ 5歲哥開槍轟死4歲弟、3歲童自爆頭

2019-09-17 15:39

南韓法部務長陷醜聞 女兒實習2周就能發表國際論文

2019-09-17 21:49

沙國油產傳回歸正常速度比預期快 國際油價大跌5%

2019-09-17 22:02

損失慘重！全美通用汽車工人罷工 公司每天損失31億元

2019-09-17 15:16

南韓反擊！正式將日本踢出貿易白名單

2019-09-18 10:18

慘況曝光！美俄若爆核戰 45分鐘內死3400萬人

2019-09-18 12:10

一丁點就能致命 全球食物過敏患者暴增 原因是太好命？

2019-09-18 10:00

這個國家 全體民眾個資都外洩

2019-09-17 23:19

女會計師洗澡時用充電手機 不慎掉入水中觸電而死

2019-09-18 12:38

「拉麵怪物」推薦東京10間必吃拉麵店 你吃過幾間？

2019-09-17 14:57

新地緣政治危機 美元是贏家

2019-09-18 00:03

歐洲挫咧等！WTO判決美國可對歐盟徵關稅

2019-09-17 14:46

破紀錄！癌症倖存者花54小時 泳渡英吉利海峽210公里

2019-09-17 17:46

聯國：翁山蘇姬可能因反人類罪面臨起訴

2019-09-18 10:04

又一國淪陷！南韓驚爆非洲豬瘟

2019-09-18 00:06

法西颱風重創日本千葉 最快20日全面恢復供電

2019-09-17 22:50

美股小幅收漲 投資人等待Fed利率決策

2019-09-18 06:53

人口外移、邁入高齡社會 首爾「巨型城市」地位不保

2019-09-18 00:06

日5歲女童去年遭凌虐致死 狠母今被判8年

2019-09-17 23:20

沙國火速復產 油價回跌6%

2019-09-18 00:03

美貨幣市場出現緊縮 聯準會十年來首次附買回注資應急

2019-09-18 09:30

景氣不妙 Fed鴿味更濃了

2019-09-18 00:05

第一次! 新加坡出現2家米其林3星餐廳

2019-09-17 22:39

紐時分析／想打伊朗？川普的挑戰：他的話能信嗎？

2019-09-18 11:40

調查：特斯拉執行長馬斯克是科技業最具啟發性的領袖

2019-09-17 17:24

傳美提供情報顯示 對沙國石油設施攻擊來自伊朗

2019-09-17 21:23

強生稱脫歐談判很快展開 歐盟打臉：近日並未安排會談

2019-09-17 23:34

美法院允實施難民法 基督教團體反彈

2019-09-17 19:54

能精準打擊 伊朗飛彈、無人機威脅大

2019-09-17 14:20

領先全美！紐約州禁售加味電子煙 兩周後上路

2019-09-18 10:24

媽誤按上百張憤怒貼圖 女兒陷憂鬱隔日陳屍家中

2019-09-18 13:56

廣大興案菲律賓法院將宣判 台商投書盼正義伸張

2019-09-17 18:22

供應憂慮消退油價大跌 美股收高

2019-09-18 06:19

楊安澤撒錢「發自由紅利」 3天募到100萬美元

2019-09-17 14:55

沙國完全恢復產油要到9月底 強調本月能履行對客戶供油

2019-09-18 06:43

沙國油田被炸受衝擊 中國低調籲各方克制

2019-09-17 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top