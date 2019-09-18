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約翰遜會容克：「脫歐」尚無突破

2019-09-18 13:44德國之聲 德國之聲

歐盟周一（9月16日）表示，英國依然沒有在脫歐協議中提出任何可行的愛爾蘭與北愛爾蘭"邊境保障"（backstop）替代方案。

根據梅政府與歐盟達成的脫歐協議，英國退出歐盟後，英國將繼續留在與歐盟的關稅聯盟內，直至找到一項在歐盟成員愛爾蘭和屬於英國的北愛爾蘭之間邊界問題的解決辦法。而約翰遜稱這一規定"不民主"，拒絕接受。

歐盟做出這一表態之前，歐委會主席容克與英國首相約翰遜舉行了會談。

約翰遜的辦公室表示，雙方將就此議題繼續展開政治層面的談判。

"雙方領導人一致認為應該進行更為深入的討論，每日例行會議很快就會啟動，"英國首相發言人表示。"雙方同意，巴尼爾（Michel Barnier/歐盟首席脫歐談判代表）和英方脫歐事務大臣之間也應該展開政治談判，容克主席和約翰遜首相之間也會繼續對話。"

約翰遜在周日曾表示，英國如同美國漫畫中的超級英雄"綠巨人"那樣，無論困難多大也能逃脫束縛，脫離歐洲。

周一兩人午餐一起吃了蝸牛、三文魚和奶酪。約翰遜之前曾表示，他對周一的這場午餐會"小心翼翼"。容克則在會晤前對媒體表示，"歐洲從不喪失耐心"。

唐寧街將約翰遜的這次訪問稱為在10月17日歐盟峰會之前達成協議的一次嘗試。盡管如此，布魯塞爾對於談判進展非常低調，僅表示英國仍未拿出合法可行的建議以取代此前雙方達成的協議。

約翰遜之前曾說，寧願"死在一個水溝裡"也不會要求布魯塞爾第三次推遲脫歐期限。目前脫歐的最後期限設定在10月31日。但是這位英國首相後來又表示，他需要歐盟幫助，取消目前脫歐協議中的愛爾蘭與北愛爾蘭"邊境保障"條款。

但是，如果英國希望避免無協議脫歐的局面，那就需要改動之後的協議得到其他27個歐盟成員國領導人以及歐洲議會的同意。

按照計劃，歐盟首席談判代表巴尼爾也會加入約翰遜與容克的會談，但他此前表示自己"沒有理由感到樂觀"。

周三，巴尼爾將在歐洲議會發表講話，呼籲歐洲議員繼續堅持此前立場：愛爾蘭與北愛爾蘭"邊境保障"必須是脫歐協議的組成部分。

約翰遜的策略在國內也遭到批評，保守黨反戈議員和反對派議員上周通過法律，強迫約翰遜與歐盟談判推遲脫歐日期。

與此同時，英國最高法院周二將就約翰遜強令議會休會的決定是否合法做出判決。約翰遜此舉旨在讓議會缺乏時間就脫歐展開辯論。

上周五（9月14日），前英國首相卡梅倫也對約翰遜的脫歐政策提出批評，並表示約翰遜在英國2016年的脫歐公投期間表現拙劣。卡梅倫還認為，不能排除再次就脫歐議題舉行公投的可能性。

本文章由德國之聲授權提供】

英國脫歐卡麥隆

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