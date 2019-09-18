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聯合國專家：羅興亞人受到種族殺戮威脅

2019-09-18 13:45德國之聲 德國之聲

緬甸境內的穆斯林少數族群--羅興亞人--遭受安全力量的系統性迫害，並依然受到種族殺戮的威脅。聯合國緬甸獨立事實調查團負責人達魯斯曼（Marzuki Darusman）在日內瓦公布一份相關報告時做了這一表示。根據該報告，自2017年74萬多名該族群成員逃亡以來，緬甸境內仍居住有約60萬羅興亞人。

報告指出，在從2017年8月起數十萬羅興亞人被驅趕至鄰國孟加拉過程中，緬甸武裝力量就從事了一系列可被定義為種族殺戮的犯罪行為。達魯斯曼說，有數千人被殺害。這位來自印尼的法學專家指控緬甸，既未阻止民族殺戮，亦未調查、懲罰作案人。

聯合國調查團指控包括緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在內的多名高級將領犯有戰爭罪和反人類罪。緬甸政府領導人是諾貝爾和平獎得主和國務資政昂山素季。曾長期統治緬甸的軍方依舊處於強勢地位。

由聯合國人權理事會任命的專家小組確認，留在緬甸的羅興亞人的生活條件進一步惡化。此外，在這個佛教國家，其它少數族群也遭受迫害。專家們記錄了緬甸多個邦发生的侵犯人權現象。

專家們呼籲國際社會，尋求對責任人繩之以法的途徑。專家們還要求，將緬甸國家告上國際法院，原因是，作為國家，緬甸違反了國際反民族殺戮公約。該調查團去年由聯合國人權理事會設置。

本文章由德國之聲授權提供】

孟加拉緬甸

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