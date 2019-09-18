沙特油田遭襲事件：海灣局勢激化 地緣格局變遷

2019-09-18 13:35 德國之聲 德國之聲



利雅得對德黑蘭發出嚴厲指控，聲稱攻擊沙特兩油田的武器來自伊朗。沙特阿拉伯政府發言人馬利基（Turki al-Maliki）周一（9月16日）在一次新聞會上表示，迄今為止的所有跡象均顯示，"在攻擊中使用的武器來自伊朗"。他強調，目前正調查這些武器是從哪裡發射的。

美國也稱伊朗要對沙特國有康采恩阿美公司（Aramco）兩個煉油裝置受攻擊事件負責。雖然葉門胡斯叛亂武裝自稱對上周六的攻擊行為負責，但美國政府表示不信。《紐約時報》報道說，衛星圖片可證明，攻擊來自伊朗方向。

德黑蘭方面則斷然駁回了華盛頓的指控。

德國美因茨大學"阿拉伯世界研究中心"經濟地理學家邁爾（Günter Meyer）指出，此次，華盛頓的指控尤為激烈，美國總統特朗普和國務卿彭佩奧都強調，此類攻擊是伊朗對全球能源供應的打擊。他指出，這也是一種宣傳手法，"借此，他們有效地轉移人們視線，不去注意這一情況：多年裡，在美國的幫助下，沙特以每年約700億美元的軍事預算建立了地區最現代化的防御及攻擊機器。動用這一軍事機器，他們（沙特和美國）干預葉門，導致出現該國史上最大人道災難。"

兩個相互交織的沖突

圍繞霍爾木茲海峽，兩大沖突相互交織：一個是集中體現於葉門的代理人戰爭的沙特和伊朗之間的力量較量；另一個是隨著美國退出核協議，美伊緊張關係加劇。這一緊張關係本周一再度升級，原因是，半官方的伊通社此前報道，伊朗革命衛隊攔截了一艘貨輪，據稱，該輪欲向阿聯酋運送25萬升走私柴油。邁爾表示，這是可信的，"伊朗國內柴油價格很低。此外，此前已有多艘船只出於同樣原因被扣壓。"

海灣力量新格局

如今，海灣地區的力量格局又有了新的變化。據《石油經濟學家》雜誌（Petroleum Economist）的一篇報道稱，中國自2016年起，計劃在伊朗投資4000億美元，分別投入伊朗油氣生產、煉油領域以及運輸和製造業基礎設施擴建。另外，伊朗將加入一帶一路的網絡。

德國經濟地理學家邁爾指出，中國與伊朗的合作會從根本上改變海灣的地緣戰略關係。

不過北京方面並沒有證實這一消息。在9月4日的例行記者會上，中國外交部發言人耿爽稱，"不掌握"該4000億美元投資的情況，表示不知道記者從哪裡得到的消息，"我能告訴你的是，中伊關係友好，兩國在國際法框架內正常開展各領域友好互利合作"。

另外，在過去幾個月裡，有幾家中國公司離開了伊朗。這可能表明，計劃中的經濟合作目前可能進展地並不順暢。

無論如何：海灣的地緣戰略態勢正出現根本的變化。有可能導致出現這樣的局面：伊朗的核計劃也不再接受任何限制，在可見的將來，它可能成為地區一強。

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