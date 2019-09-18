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影／非洲豬瘟爆發 菲國全民美食烤全豬乏人問津

2019-09-18 12:22聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

世界第十大豬肉消費國菲律賓淪陷了，菲國農業部9日證實，首都馬尼拉北部與東部的布拉干省及黎剎省爆發「非洲豬瘟疫情，經過近十天，不僅當地豬肉銷售下滑，就連全民美食烤全豬的生意也一落千丈。

根據菲律賓農業部，從8月底以來在呂宋島爆發的大規模豬隻暴斃事件，已證實為「非洲豬瘟」，疫情主要集中在布拉干省與黎剎省。菲國當局不敢輕忽，提前啟動防疫機制，撲殺7416頭疫區豬隻。

隨著疫情爆發，菲律賓知名的烤全豬銷售明顯下滑，擺出烤全豬的商家也了了無幾。烤全豬餐廳業者17日接受《路透》訪問表示，雖然目前是淡季，但豬瘟消息讓銷售雪上加霜，就算有肉販展示出檢疫安全證明，也無法讓消費者安心購買。

受訪民眾表示，現在會先改買賣海鮮和雞肉等相對較安全的肉類。在首都馬尼拉，豬肉價格尚未見到明顯改變。

非洲豬瘟傳染率極高，主要透過跳蚤和直接接觸傳染，對豬隻有近100%的死亡率。目前沒有疫苗可以預防，但對人類沒有影響。這次橫掃東亞的的「非洲豬瘟」疫情在2018年8月於中國首度傳出。

菲律賓是繼中國、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、緬甸、寮國之後，亞洲第8個淪陷的國家，南韓則在17日證實淪陷。

世界第十大豬肉消費國菲律賓淪陷了，菲國農業部9日證實，首都馬尼拉北部與東部的布拉...
世界第十大豬肉消費國菲律賓淪陷了，菲國農業部9日證實，首都馬尼拉北部與東部的布拉干省及黎剎省爆發「非洲豬瘟」疫情，經過近十天，不僅當地豬肉銷售下滑，就連全民美食烤全豬的生意也一落千丈。路透
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非洲豬瘟疫情菲律賓

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