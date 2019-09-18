慘況曝光！美俄若爆核戰 45分鐘內死3400萬人

2019-09-18 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國太陽報報導，美國普林斯頓大學最近發表模擬美俄爆發核戰的影片，估計核戰五小時內導致3400萬人死亡及6000萬人受傷，其中多數人會在45分鐘內死亡。

美國普林斯頓大學公布模擬美俄爆發核戰的影片，估計五小時內導致3400萬人死亡及6000萬人受傷。取自YouTube影片 分享 facebook

普林斯頓大學在官方部落格發表文章稱，「影片主要想強調美俄核戰可能導致的災難性後果。由於美俄相繼退出維持多年的中程核武條約，過去兩年核戰的風險急遽攀升」。

標題為「A計畫」的影片長達四分鐘，模擬美國和俄羅斯之間的衝突如何從傳統戰爭升級成全面核衝突。影片是根據對美俄部隊人數、核武器目標和死亡人數估算的獨立評估。

影片一開始，先是北約從西歐逼近俄羅斯，俄羅斯發射核彈警告，北約再回擊一枚核彈；戰術核戰就此展開，俄羅斯和北約飛機總共互相投射480枚核彈，在三小時導致260萬人死傷。

歐洲被摧毀後，更大核戰開始，北約從美國本土及潛艇向俄羅斯核武基地發射600枚核彈。俄羅斯以核彈反擊，雙方互相在人口最多的30座城市各投射五至十枚核彈，在隨後45分鐘造成逾8530萬人死傷。

聯合國軍備負責人說，雖然這聽起來有點不太可能，但現在是二戰以來，世界離核戰最近的時候。

聯合國裁軍問題研究所所長雷娜塔．德恩（Renata Dawn）5月時警告，所有擁有核武器的國家都在進行升級改造，核戰發生風險很高。