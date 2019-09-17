第一次! 新加坡出現2家米其林3星餐廳

2019-09-17 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



新加坡聯合早報網站報導，2019年版《新加坡米其林指南》名單出爐，第一次有兩家三星餐館。

共享榮譽的是Les Amis和Odette這兩家法國餐館。該指南2016年在星國推出，當時只有一家三星餐館，即已故法國名廚侯布雄（Joel Robuchon）所開的同名餐館。去年，三星餐館從缺。